Premiér Babiš slíbil řešit dopady karantény na divadla

Setkání se dále zúčastnili Karel Heřmánek z Divadla Bez zábradlí, Egon Kulhánek z Hudebního divadla Karlín, Michal Kocourek z Divadla Kalich a Sagvan Tofi za společnost Carousel Production. "Řekl (Babiš), že podporuje, aby se hrálo s minimálními dopady," uvedl Lichtenberg. Podotkl, že by uvítal, aby divadla podobně jako sportovci získali možnost limitované karantény.

Premiér Babiš podle Lichtenberga slíbil zmírnit pravidla tak, aby nemoc jednoho pendlujícího herce nezastavila činnost několika divadel. "Herec, který přišel do kontaktu s jiným nakaženým hercem, by tak mohl zlikvidovat třeba deset divadel," zdůraznil Lichtenberg.

Zástupci pražských soukromých scén po setkání s premiérem Babišem konstatovali, že na podzim začnou hrát. "Dohodli jsme parametry divadel tak, aby i ta větší divadla mohla vytvořit speciální sektory pro 500 lidí. To znamená, že jsme schopni udělat kapacitu až 2500 diváků. Podmínky jsou pro nás přijatelné. Zůstávají otevřené šatny a bary, ale platí roušky. Není to samozřejmě pro divadlo ideální, ale budeme to respektovat," sdělil Lichtenberg, jehož Divadlo Broadway nehraje od 8. března.

K otázce financování soukromých divadel, kterou na setkání s premiérem nadnesl Heřmánek z Divadla Bez zábradlí, se zástupci divadel podle Lichtenberga nedostali. "Je to letitý problém všech soukromých divadelních subjektů. Za dvacet let, co jsme v Paláci Adria, jsme dostali necelých 75 milionů korun. To není ani tolik, kolik Divadlo na Vinohradech dostává za rok. Naše scéna závislá na příjmech ze vstupného se tak kvůli koronaviru ocitla nad propastí," sdělil Heřmánek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v úterý spustilo programu COVID kultura. Zástupci pražských divadel po schůzce s premiérem Babišem odjeli na setkání s ministrem Karlem Havlíčkem (za ANO), aby jim vysvětlil, jak dalece se týká soukromých divadel. Lichtenberg prohlásil, že celý problém by se měl týkat spíše ministerstva kultury. To však podle něho nemá na podpoře soukromých divadel zájem. "Ministr kultury (Zaorálek) nám celou svoji činností dokazuje, že nás chce zničit," prohlásil Lichtenberg.

Spolu s dalšími provozovateli soukromých scén Lichtenberg o Velikonocích vyzval Lubomíra Zaorálka (ČSSD) k rezignaci. Vadí jím, že z miliardy schválené vládou na pomoc kultuře nepůjde nic do sektoru, který nepobírá dotace. Ministr kritiku odmítl. "Nikdy jsem neřekl, že nechci pomoci těm, kteří v kultuře podnikají, provozují muzikálová divadla, hudební kluby nebo třeba rockové festivaly," řekl před časem Zaorálek.

Za přijetí miliardového balíčku pro kulturu Zaorálka naopak chválila Asociace nezávislých divadel, do níž patří často subjekty čerpající dotace z ministerstva kultury i Asociace profesionálních divadel ČR, kam patří scény zřizované státem, kraji či městy.