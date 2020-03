Prezident a další ústavní činitelé položili věnec na hrob T.G.M.

Pietní akt se uskutečnil za deštivého počasí. Krátce před 10:00 přistoupil k hrobu prvního československého prezidenta současný prezident Miloš Zeman, hradní stráž jeho věnec položila na připravený podstavec, prezident se následně Masarykovi uklonil.

Po Zemanovi k hrobu postupně přicházeli předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), premiér Andrej Babiš (ANO) a starosta Lán Karel Sklenička. Po kladení věnců zazněly písně Ach synku, synku a Teče voda, teče. Prezident Zeman se během první písně připojil a část sloky zpíval ze svého místa společně s umělci.

Po politicích si výročí narození prvního československého prezidenta u hrobu připomněli zástupci dalších institucí, nechyběla česká ministerstva, Univerzita Karlova nebo Česká obec sokolská.

Odpoledne začne v muzeu T.G.M. výstava nazvaná "TGM to nikdy nebude mít lehké", která ukazuje, jak byl Masaryk vnímán v různých etapách novodobých dějin. Snaží se představit osobnost T. G. Masaryka jako konsensuální ikonu české společnosti a poukázat na skutečnost, jak různé interpretace a dezinterpretace Masaryka ve 20. století ovlivnily a stále ovlivňují pohledy na jeho osobnost a jeho odkaz.

Tomáš Garrigue Masaryk, v letech 1918 až 1935 první prezident Československa, začal do Lán jako hlava státu jezdit od roku 1920. Tamní zámek byl vybrán jako letní sídlo prezidenta Československé republiky už v roce 1919. Masaryk zemřel na lánském zámku 14. září 1937 ve věku 87 let. Bylo to skoro dva roky poté, co na prezidentský úřad ze zdravotních důvodů abdikoval. V Lánech je pohřben, stejně jako jeho manželka Charlotta, syn Jan a dcera Alice.

V lánském zámku bydlel v období druhé světové války i prezident Emil Hácha. Poté byl zámek využíván sporadicky, o jeho oživení se postaral až první polistopadový prezident Václav Havel. Zámek pravidelně navštěvoval i jeho nástupce Václav Klaus, stejně jako dosud Zeman.