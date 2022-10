Primátorkou Brna se opět stala Vaňková, Zlín povede primátor Korec

Má 42 mandátů z celkových 55. V opozici jsou Piráti, SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno. Piráti měli být původně v koalici, rozhodli se do ní ale nevstoupit s ohledem na razie policie v Brně v posledních týdnech.

Pro Vaňkovou zvedli ruku všichni koaliční zastupitelé včetně primátorky. Proti bylo pět zastupitelů SPD a jeden nebyl přítomen. Zdrželo se sedm zastupitelů za Piráty a Zelené s Žít Brno. Stejné hlasování nastalo i u Černého jako prvního náměstka.

ODS bude mít v Radě města Brna čtyři místa, ANO tři stejně jako KDU-ČSL se STAN a jedno ČSSD. ODS s TOP 09 se bude starat o energetiku, dopravu, sociální péči, kulturu, zdravotnictví, sport a také o IT a strategický rozvoj, které měli mít původně na starosti Piráti. ANO bude mít na starost investice, územní plánování, začlenění evropských fondů, byty a marketing. V gesci lidovců se STAN bude životní prostředí, školství a participativní rozpočet. ČSSD připadne starost o majetek.

Vaňková uvedla, že v uplynulých čtyřech letech Brno stejně jako celá Česká republika čelilo mnoha výzvám a událostem, se kterými nikdo na začátku volebního období nemohl počítat. Týká se to například covidové pandemie nebo války na Ukrajině a s tím související energetické a ekonomické krize. "Myslím si a doufám, že ne neskromně, že jsme s kolegy nelehkou situaci zvládli. Brno se přes těžkou dobu rozvíjelo a lidé, kteří tady bydlí a žijí, jsou spokojení. I když je zřejmé, že je stále co zlepšovat," řekla Vaňková. Podle ní ani následující čtyři roky nebudou jednoduché. "Jsem přesvědčená o tom, že s pomocí kolegů to budeme schopni zvládnout a následující čtyři roky se bude město rozvíjet," řekla Vaňková, která bude mít na starost rozpočet, zahraniční vztahy a kulturu.

Volby v Brně v září vyhrála ODS s TOP 09, která získala 16 mandátů mezi 55 zastupiteli. Druhé ANO má 13 mandátů, třetí KDU-ČSL deset. Šest mandátů má SPD, Trikolora a Moravané, čtyři Piráti a po třech ČSSD a také Zelení s Žít Brno.

Primátorem Zlína byl opět zvolen Jiří Korec z ANO

Primátorem Zlína se opět stal Jiří Korec z hnutí ANO. Do čela krajského města ho dnes zvolilo ustavující zastupitelstvo. Hlasovalo pro něj 31 z 38 přítomných zastupitelů, pět zastupitelů se zdrželo a dva byli proti. Korec byl primátorem i v minulém volebním období, dnes neměl protikandidáta. Město příští čtyři roky povede koalice vítězného hnutí ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 27 křesel. V minulém období městu vládla koalice hnutí ANO, STAN, lidovců, ODS a Pirátů.

V minulém volebním období muselo město podle Korce nečekaně řešit covidovou krizi, poté válku na Ukrajině a její dopady. "Věřím tomu, že se s tím statečně všichni popereme, ať už my jako zastupitelé města Zlína, tak naši občané a celý náš stát. Doufám, že se nám podaří Zlín posunout vpřed a věřím, že naše spolupráce bude konstruktivní," uvedl Korec po svém zvolení.

Zastupitelé zvolili také jedenáctičlennou radu města, počet členů je stejný jako v minulém volebním období. ANO obsadilo podle koaliční dohody šest křesel, tři zástupce má ODS, po jednom lidovci a Piráti.

ANO získalo křeslo primátora, tři náměstky, z toho dva uvolněné s nárokem na plný plat, a dva radní, jeden bude uvolněný a druhý neuvolněný, nebude tedy pobírat plný plat. Za ODS jsou dva uvolnění náměstci primátora a jeden neuvolněný radní. Lidovci obsadili křeslo neuvolněného náměstka, Piráti mají uvolněného radního. Uvolněných pozic v radě je sedm, což je o dvě více než v minulém volebním období. Přibyl jeden uvolněný náměstek a jeden uvolněný radní, bude to znamenat náklady vyšší o 120.000 korun měsíčně. Korec to minulý týden při podpisu koaliční smlouvy odůvodnil tím, že prioritami budou doprava a bydlení a je třeba se jim plně věnovat.

Jako uvolněný bude svou funkci vykonávat Korec, také náměstek primátora Michal Čížek (ANO), který se bude zabývat investičními projekty v dopravě, náměstek Pavel Brada (ANO), který bude mít na starosti prostorové a územní plánování, architekturu a přípravu rozvojových ploch. Uvolněný pro funkci náměstka bude také Miroslav Chalánek (ODS) odpovědný za ekonomiku a energie, také Martina Hladíková (ODS), která bude mít na starosti školství, kulturu a památkovou péči. Uvolněným radním pro dopravu bude Václav Kovář (ANO), bydlení bude mít na starosti radní Jiří Robenek (Piráti).