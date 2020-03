První letadlo Smartwings odletělo do Číny, zpět přiveze zdravotnické pomůcky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

První letadlo Smartwings dnes odletělo z Česka do Číny pro zdravotnický materiál. Dopravce vyšle postupně sedm letadel do dvou čínských měst. Informoval o tom ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Ochranné zdravotnické pomůcky by měly do Česka přivést i další letadla, od pátku by měly přivážet několik milionů respirátorů a roušek a další stovky tun zdravotnického materiálu.