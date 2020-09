Rošáda na ministerstvu zdravotnictví. S nástupem Prymuly posílí Hrad, komentuje tisk

Adam Vojtěch oznámil rezignaci v pondělí. Prohlásil, že odchodem chce vytvořit prostor pro nové řešení epidemie koronaviru v době, kdy se situace v Česku výrazně zhoršila.

Jsou demise represivní a demise politické. Buď ministr odstoupí (případně je odvolán) za to, že něco konkrétního provedl, zavinil, zanedbal. Anebo skončí, protože je to v danou chvíli politicky potřeba. "Odchod ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha má výrazně blíže k té druhé variantě," míní autor komentáře v MfD.

Vše šlo u Adama Vojtěcha podle stranických zvyklostí ANO, míní komentátor deníku E15. Jmenování, fungování, nefungování, agonické setrvávání ve funkci a nakonec i kajícný konec. "Byl to ukázkový příklad, jak v hnutí ANO funguje politický modus operandi. Prostě, jak to nejdřív nalakovat co nejlépe, pak to držet co to jde a nakonec přetavit v úspěšné řešení problému úspěšným řešitelem," píše E15. Podle listu šlo jen o to počkat, kdy na odstoupení z funkce nastane správná chvíle, kdy to nebude vypadat jako chyba jeho nadřízeného, ale jako krok vynucený okolnostmi a žádaný opozicí či nekoncernovými médii.

Politicky jde podle autora sloupku v Lidových novinách (LN) o velmi chytrý tah - Česko je na tom z hlediska šíření nemoci mizerně a nějaká hlava musí padnout. "A lepší hlava ministrova než premiérova. V tomto smyslu se ukazuje, proč ministra Andrej Babiš tak dlouho držel - aby ho mohl ve správnou chvíli obětovat. A ta chvíle právě nadešla," píšou LN.

Vojtěch podle komentáře LN podcenil politiku jako takovou. Věnoval se především svým strategickým záměrům a "operativu" přenechával jiným, což je v tuzemské zdravotnické džungli chyba, míní. "Ministr, který neukáže ´velkým klukům´, že si nenechá foukat, je slabý," píše list.

Babiš podle deníku Právo opakovaně dokázal, že ze zdánlivě neřešitelných politických "šlamastyk" dokáže vyjít jako vítěz, často neuvěřitelnou prostotou. V osudové chvíli, když už to s ním začalo vypadat vážně, přichází spása. V rychlém sledu několika hodin nejprve Vojtěch skládá funkci a na jeho místo je obratem jmenován Prymula, na kterého může Babiš podle Práva s klidem přenést odpovědnost za jakoukoli změnu v koncepci koronavirové války, i kdyby byla sebepřísnější a v diametrálním rozporu se srpnovými rozvolňovacími sliby. Je přece odborník a rozhodný muž se širokým renomé, píše list.

"Kouzlem celé rošády, která má neutralizovat rozčarování obyvatelstva z druhé covidové vlny, je její průzračnost. Od května hrál Vojtěch roli otloukánka s aspirací na obětinu. Prymula ve funkci vládního zmocněnce zase záložního ministra. Zbývalo jen doplnit datum," uzavřel autor komentáře.

Podle Hospodářských novin (HN) nový ministr Prymula však oplývá ještě jedním "bonusem", kvůli němuž ho možná premiér dosud držel bokem. Patří k oblíbencům prezidenta Miloše Zemana a svého času chtěl kandidovat do Senátu za Zemanovce. Za zvládnutí jarní vlny koronavirové krize mu již Zeman slíbil vyznamenání. Tady je premiér mezi dvěma mlýnskými kameny a do vlády si nasadil ministra, který může být loajálnější k prezidentovi než ke svému předsedovi vlády, doplnily LN.