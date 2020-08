Okamurův skandál na půdě Sněmovny. Přednesl projev, ale neuvedl zdroj

"Zpočátku se do toho snažil dát nějaké vsuvky, ale nakonec to byl slovo od slova trochu kostrbatý český překlad mé analýzy,“ vyjádřil se Chmelár na sociálních sítích k plagiátu českého opozičního poslance. Reakce Okamury nenechala dlouho čekat. Jeho slovy šlo o chybu, za níž se omluvil. Informoval o tom server irozhlas.cz

Jedná se o Chmelárův komentář v časopisu Argument nesoucí název "O co jde v Bělorusku", kde se zabývá tím, co se v Bělorusku momentálně odehrává, a to jak ve vnitropolitickém, tak i geopolitickém kontextu.

"Minulou noc jsem měl úplnou náhodou puštěný na ČT24 záznam z Poslanecké sněmovny z 19. srpna. Nevěnoval jsem mu příliš pozornost, když se mi najednou zdálo, že slyším něco povědomého,“ nechal se slovenský politik v pátek slyšet na svém facebookovém profilu.

"Nevěřil jsem vlastním očím a uším: místopředseda českého Parlamentu Tomio Okamura četl celý můj komentář jako svůj vlastní projev,“ dodal s poznámkou, že nemá nic proti tomu, aby byl citován, když jej dotyčný uvede jako zdroj.

To nezůstalo bez povšimnutí ze strany ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který k tomu na svém twitterovém účtu napsal následující. "Očekávám, že Tomio Okamura se omluví slovenskému pedagogovi a politikovi Eduardu Chmelárovi za to, že jeho text z časopisu Argument o Bělorusku vydával za svůj vlastní a autentický projev ve sněmovně."

Okamura se hájil tím, že neusiloval o to, aby text působil jako by byl jeho z jeho hlavy. "V projevu jsem citoval z veřejně dostupného zdroje, a zapomněl jsem v přímém přenosu uvést autora. Tímto se mu omlouvám a zároveň ho chválím za výbornou analýzu situace v Bělorusku,“ vysvětlil.