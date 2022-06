Spolu má program pro Prahu, zaměří se na dopravu či bydlení

Komunální volby se budou konat 23. a 24. září, v hlavním městě se volí jak do celopražského zastupitelstva, tak do zastupitelstev městských částí.

"V téměř všech městských částech máme své starosty, místostarosty a radní. A kromě toho, že tam odvádějí skvělou práci a jejich městské části vzkvétají, jsou to právě oni, kdo moc dobře vědí, co občany v Praze trápí a co by chtěli změnit. Takovou zkušenost nemůže žádná jiná strana nabídnout," uvedl Svoboda.

"Praha potřebuje odpovědné vedení, které Pražanům nabídne profesionální správu města a koncepční řešení a které bude jednat předvídatelně a uvážlivě. A koalice Spolu pro Prahu je právě takovou silou," dodal Jiří Pospíšil (TOP 09). Kandidát za KDU-ČSL Jan Wolf doplnil, že lidovci budou v koalici "hrát roli sociálního svědomí" a zaměří se zejména na rodiny a seniory.

Koalice rozdělila svůj program do devíti priorit, kterými jsou doprava, bydlení, bezpečnost, zeleň a čistota, finance, digitalizace a podnikání, vzdělání a sport, rodinná politika a kultura. V dopravě se strany chtějí zaměřit zejména na zlepšení plynulosti, budování vnitřního okruhu, zdvojnásobení kapacit P+R parkovišť, rozvoj železnice v metropoli pomocí zahloubení a vytvoření "metra S" nebo na modernizaci tzv. aglomeračního okruhu, který tvoří dále od Prahy silnice druhé třídy.

Pokud jde o bydlení, koalice chce urychlit schvalování nových ploch pro vlastnické i nájemní bydlení a ve spolupráci se soukromým sektorem budovat družstevní a nájemní domy na městských i státních pozemcích. V kapitole bezpečnosti program zmiňuje nutnost lepší spolupráce mezi státní a městskou policií a zlepšení bezpečnosti v nočních spojích MHD.

Koalice chce také zlepšit veřejnou zeleň a úklid v ulicích, v oblasti financí pak chce na celostátní úrovni zajistit více peněz pro město změnou tzv. rozpočtového určení daní. Praha má být podle stran digitální metropolí, která podporuje rozvoj moderních technologií. Další prioritou je zajištění dostatku míst ve školách a školkách a zlepšení společenské prestiže učitelů, nepedagogických pracovníků a ředitelů škol včetně jejich lepšího ohodnocení.

V rodinné politice chce koalice podle svého programu obnovit výstavbu velkých domů pro seniory, které současná pražská koalice stavět nechce. V kultuře pak strany plánují zpřehlednit systém dotací a pokračovat v přípravě stavby nové filharmonie na Vltavské.

Komunální volby v roce 2018 v Praze vyhrála ODS, která má nyní v 65členném městském zastupitelstvu 14 mandátů. Na druhém místě skončili Piráti s 13 zastupiteli, stejný počet má Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL). ANO má 12 zastupitelů a spolu s ODS je v opozici. Na koalici se dohodli Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu.