Policie obvinila Pavla Novotného za komentář na sociální síti

Policie ho obvinila za komentář, který napsal 15. května na Twitter: „Já bych si přál, aby za tohle Vondráček visel,“ kterým reagoval na příspěvek od Miroslava Kalouska. „Tohle se blíží vlastizradě. Ústavní činitel, který přísahal na zákony ČR, jedná v přímém rozporu se zahraniční politikou státu a v zájmu cizí moci. O tyto hlasy (KSČM) se vláda opírá v PS, takže se nic nestane. Tomáš Petříček vydá bezzubé stanovisko a nechá se od nich podporovat dál,“ napsal Kalousek.

Novotný ve svých komentářích píše nesprávně jméno Zdeňka Ondráčka. Mýlí si ho s Radkem Vondráčkem, který je šéfem Poslanecké sněmovny.

O obvinění policie informoval Novotný na Twitteru. „Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce. NEODVOLÁM! Hus také neodvolal.“

Podporu Novotnému odkázal na svém Facebooku Filip Smoljak, syn známého režiséra, Ladislava Smoljaka. „Kdybyste potřeboval, kolego, dosvědčím Vám, že jste to s tou kulkou myslel tak, že chcete rozpoutat debatu o změně zákona, neboť by měl být obnoven trest smrti pro vlastizradu v době a místě válečného stavu. Tedy tam, kde se ji soudruh dopustil. Alespoň tak jsem to já pochopil a mohu to odpřisáhnout.“

Zdeněk Ondráček napsal 2. října na svůj Facebook: „Přátelé, víte, že tato oblast mě dlouhodobě zajímá a proto chci věřit, že tentokrát prezident Zelenskyj nelže a že má situaci (myšleno ukrajinskou armádu a všechny banderovské a fašistické bataliony tam bojující) pod kontrolou. Dosud tomu tak nebylo a není vítám vše co zastaví palbu a umírání na obou stranách. Jsem přesvědčen, že návrat zpět pod Ukrajinu už možný není!!! Zbraněmi Ukrajinců tam bylo zabito přes 14,5 tis. lidí, včetně žen, dětí a starců, a na to lze jen těžko zapomenout. Vývoj budu i nadále sledovat a bude-li potřeba pojedu se přesvědčit přímo na místo! Možnost jet tam a udělat si vlastní úsudek znovu nabízím politikům i novinářům. Najde se odvaha???“