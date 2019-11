Střílení lidí na hranici je svinstvo, řekl Zeman. Žádá potrestání Jakeše

ÚDV zahájil stíhání někdejšího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše (97), bývalého předsedy vlády Lubomíra Štrougala (95) a exministra vnitra Vratislava Vajnara (89). Podle dozorujícího státního zástupce Tomáše Jarolímka se stíhání opírá o nově nalezené archiválie. Všichni tři muži jsou stíháni na svobodě. V případě prokázání viny jim hrozí od dvou do deseti let vězení.

"To, že se stříleli lidé na hranicích, je svinstvo a svinstvo si zaslouží trest," řekl prezident. "U lidí, kterým je přes 90 let, už ten trest ztrácí význam," doplnil. Předpokládá proto, že bývalí komunističtí funkcionáři v případě odsouzení nepůjdou do vězení. "Poslat je do vězení znamená odsoudit je k smrti," podotkl. Podivil se také nad tím, že obvinění přišlo až 30 let po sametové revoluci.

Kriminalisté tvrdí, že kvůli nečinnosti trojice funkcionářů bylo od března 1976 do konce roku 1989 zastřeleno či roztrháno psy devět lidí, kteří se snažili překročit československé hranice, a nejméně dalších sedm lidí bylo zraněno. K roku 1976 vztahuje policie počátek trestné činnosti proto, že tehdy vstoupil v platnost Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jenž každému člověku zaručoval právo svobodně opustit kteroukoliv zemi včetně vlasti.

Stíhání má podle Jarolímka souvislost s trestním řízením vedeným v Německu. Čeští a němečtí prokurátoři vytvořili společný vyšetřovací tým. Bavorské úřady vyšetřují někdejší členy Ústředního výboru KSČ a příslušníky komunistické pohraniční stráže kvůli údajným vraždám čtyř občanů komunistické Německé demokratické republiky, kteří byli v letech 1967 až 1986 na útěku do tehdejšího západního Německa a Rakouska.