Testy na covid měly být ve všech školách, promarnila se šance, míní Kuba

"Promarnili jsme šanci, kdy se nám děti vraceli po delší době do škol a mohli jsme všechny otestovat. Někde měli minimálně volno od středy, kdy začínali podzimní prázdniny, ale řada škol ještě před tím využila na pondělí a úterý ředitelské volno. Proto jsme volali po tom, aby testování bylo plošné v celé republice a získali jsme tím obraz o tom, v jakém stavu situace ve školách je. Navíc z vývoje epidemie bylo už před týdnem jasné, že kromě těch osmi okresů vzroste počet nových případů i v řadě jiných regionů," uvedl Kuba.

Testování škol má dvě části. Po dnešní první fázi bude následovat ještě další kolo testování příští pondělí. Ministerstvo zdravotnictví dnes ale rozhodlo o tom, že za týden se k testování přidají školy z dalších 23 zatížených okresů. Celkem tak počet testovaných žáků stoupne na 31 okresů.

Kuba tento postup ministerstva zdravotnictví vnímá jako nepochopitelný. "Zřejmě stejně všechno směřuje k tomu, že tím číslem 31 to neskončí. To znamená, že v následujících týdnech budou testy podstupovat žáci škol i z jiných okresů. Takže nelze vyloučit, že nakonec testy absolvují všichni, akorát že v několika fázích a bude v tom zmatek," uvedl Kuba, který je zároveň předsedou Asociace krajů ČR. Dodal, že pokud stát zúžil počet dnes testovaných okresů jen kvůli tomu, aby ušetřil, efekt to mít zřejmě nebude. "Protože ve finále může dojít k tomu, že testy, které hradí pojišťovna, v horizontu několika týdnů podstoupí všichni žáci v republice," uvedl Kuba.