Uvolňování vládních restrikcí Zeman nekritizuje, překvapilo ho otevření hobbymarketů

Uvolňování opatření proti šíření koronaviru vláda umožnila ještě před Velikonocemi, kdy povolila otevřít hobbymarkety, jedny z největší prodejen. "Mě sice ty hobbymarkety taky trochu překvapily, ale uznal jsem argument, že český národ je do značné míry národem zahrádkářů a že ti lidé si chtěli koupit potřeby, aby mohli ošetřit svoje zahrádky," řekl Zeman.

Vláda v úterý zveřejnila harmonogram otevírání obchodů a služeb. V seznamu opomněla bohoslužby. K tématu se vrátila na pátečním jednání, kde rozhodla, že od 27. dubna se mohou znovu konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady s účastí do 15 lidí. "Vím, že existuje dohoda mezi panem kardinálem a panem premiérem, že dojde i k postupnému zvyšování počtu účastníků těchto bohoslužeb," uvedl Zeman.

V závislosti na vývoji epidemiologické situace by se shromáždění v kostele od 11. května mohlo zúčastnit do 30 lidí, od 25. května do 50 lidí, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Od 8. června by už akce v kostelích neměly být počtem účastníků omezeny.

"Dostal jsem teď od pana kardinála pozvání na 5. května, pokud se to podaří, rád se té akce ve svatováclavské kapli zúčastním," řekl Zeman. Kardinál Dominik Duka musel trávit posledních 14 dní v karanténě, kvůli potvrzené nákaze u emeritního biskupa Karla Herbsta. U Duky se nákaza novým typem koronaviru neprokázala. Herbst se uzdravil.