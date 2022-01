V Lánech začalo setkání Zemana s Nekulou, poté ho prezident jmenuje ministrem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na zámku v Lánech začala odložená schůzka prezidenta Miloše Zemana s kandidátem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL). ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Následně by ho měl Zeman jmenovat do ministerské funkce.