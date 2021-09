V pondělí zřejmě bude jasno, jestli se platy plošně zvýší

Ministři za ANO se podle šéfky státní pokladny Aleny Schillerové kloní k navýšení o inflaci. Při rozpočítání by to znamenalo pro každého 1400 korun. Lékařské odbory a komora pro lékaře požadují růst výdělků o deset procent. Část doktorů s tím nesouhlasí. Proti skokovému plošnému přidání se staví i organizace zaměstnavatelů.

Podle informačního systému o průměrném výdělku pracovalo v prvním čtvrtletí ve státních a veřejných službách 699.400 lidí. Polovina z nich vydělávala přes 36.996 korun hrubého měsíčně. Ve firmách byl medián mezd o 4245 korun nižší, činil 32.751 korun. Nůžky mezi platy a mzdami se postupně rozevírají.

Navrhovaný rozpočet počítá s deficitem 376,6 miliardy. Na plošné navýšení platů o 3000 korun by bylo potřeba asi 25 miliard korun. Při přidání o 1400 korun by to bylo kolem 12 miliard Kč. Schillerová (za ANO) před pár dny řekla, že dvanáctimiliardový výdaj v rozpočtu může najít. Při vyšším přidání by jí ale vláda musela říct, kde má krátit, uvedla ministryně financí. Podle ní i prezident Miloš Zeman na společné schůzce v Lánech označil navýšení o inflaci za maximum možného. Někteří ekonomové platové návrhy v době vysokého zadlužení kritizují.

Podle posledních odhadů ministerstva financí by inflace příští rok měla dosahovat 3,5 procenta. Zdravotnické odbory trvají na tom, aby zdravotníci dostali od ledna 3000 korun navíc. Peníze by se podle odborářů měly vzít ze zdravotního pojištění. Pro lékaře lékařské odbory a lékařská komora požadují nárůst platu o deset procent. Podle sdružení praktiků pro dospělé i děti, zubařů, ambulantních specialistů a soukromých gynekologů by takové navýšení ale bylo odtržené od ekonomické reality a prohloubilo státní dluh. Sdružení to spolu s Hospodářskou komorou ČR uvedla v dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Žádají ho o "střízlivý přístup". V listu podotýkají, že platy ve zdravotnictví rostly v minulých letech výrazněji než v ostatních odvětvích. Uvádějí také, že plošné přidávání vede ke ztrátě motivace.

Proti paušálnímu navýšení se staví i organizace zaměstnavatelů. Poukazují na rozdílné výkony jednotlivých profesí i pracovníků. Podle Hospodářské komory by skokový růst ještě víc prohloubil schodek rozpočtu a také rozdíl mezi odměňováním ve veřejném a soukromém sektoru. Prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner po jednání tripartity řekl, že firmy mohou přidávat jen podle svých ekonomických možností, státu tak nedokážou konkurovat.

Nařízení o navýšení platů připravuje ministerstvo práce. Návrh zatím nezveřejnilo. Další jednání o růstu výdělků ve zdravotnictví by se mělo uskutečnit v pondělí ráno. Rozpočet se vláda chystá schvalovat odpoledne.