Valorizace důchodů o 900 korun? Seniorům stejně v kapse moc nezůstane, přiznává Maláčová

Jana Maláčová na úvod připomněla, že se budou už podruhé za 14 měsíců trvání současné vlády zvyšovat důchody – tentokrát v v průměru o 900 korun. „Sedm stovek z toho souvisí s pravidelnou valorizací, kterou protlačila ČSSD za vlády Bohuslava Sobotky, další dvě stovky je výsledek dohody uvnitř naší koalice. Jde o další rekordní navýšení, i když si nedělám iluze, že peníze navíc zmizí v rozpočtu našich babiček a dědečků jako pára nad hrncem,“ uvádí ministryně práce s odkazem na to, jak rostou ceny za energie, vodu, maso či zeleninu.

„Průměrná penze by se tak měla zvýšit o 6,7 procenta na 14 358 korun. Blížíme se tak k našemu slibu, že průměrný důchod na konci volebního období přesáhne 15 000 korun,“ upřesňuje. Někteří ovšem chtěli důchody navýšit více – i když ne pro všechny. „Senátoři, především z pravicových stran, které si za svých vlád s důchody hlavu nelámaly a léta nám kážou o škrtech a vyrovnaných rozpočtech, žádali ještě tisícovku navíc pro ty, co jsou v penzi aspoň 25 let,“ připomněla.

Obecně s tím prý souhlasí už proto, že se to týká zejména žen, jejichž penze je potřeba narovnat. „Dokonce jsem zajistila, aby autorům pozměňovacího návrhu pomohli i úředníci z našeho ministerstva. Jenže po diskuzi na vládě jsem dospěla k závěru, že lepší než tohle jednorázové přidání, na nějž teď nejsou peníze, je připravit pořádný zákon, který by si vláda vzala za svůj. Takže se nebojte, ještě není všem dnům konec,“ slibuje šéfka rezortu práce a sociálních věcí.

Kromě toho by mělo dojít k navýšením platů ve veřejné sféře. „Každému státnímu zaměstnanci přidáme příští rok 1500 korun a navíc zrušíme i nejnižší platovou tabulku. To znamená, že ti nejhůře placení dostanou ještě několik stovek navíc. Týká se to hlavně kuchařek, uklízeček, pracovníků v kultuře ale i v sociálních službách. Jedinou profesí, kde počítáme se zvýšením platů o procenta, jsou učitelé,“ píše na facebooku Maláčová.

Peníze navíc by měly dostat i rodiče nejmenších dětí. „Tenhle týden se měl projednávat taky rodičák, bohužel to poslanci nestihli. Dohodla jsem se proto s předsedou našich poslanců, Honzou Chvojkou, a předsedou poslaneckého klubu ANO, panem Faltýnkem, že druhé čtení zařadíme pevně na úterý 24. září a třetí čtení na středu 16. října 2019. Senátoři by to pak měli projednat kolem 30. října. Všechno se tedy v pohodě stíhá,“ uklidňuje veřejnost Maláčová.