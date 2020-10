Ve Středočeském kraji jednají STAN, ODS, Piráti a Spojenci, Hejtmankou má být Pecková

Už v sobotu večer STAN jednali s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. "Jednali jsme všichni společně, dohromady. Deklarovali jsme zájem utvořit takhle širokou koalici s tím, že v opozici by zůstalo ANO," uvedla Pecková.

Nová koalice by se opírala o 50 z celkového počtu 65 hlasů v zastupitelstvu. Vítězní STAN mají 18 křesel, druhá ODS 16, Piráti 12 a Spojenci čtyři. ANO, které ve středních Čechách dosud vládlo, získalo 15 mandátů. Povolební jednání jsou podle Peckové vstřícná a odpoledne pokračují. "Věřím tomu, že se dohodneme," dodala.

Pecková chce, aby byla všechna místa v krajské radě obsazena lidmi s dostatečnou erudicí. "O tom budeme jednat, a to bude ještě chvíli trvat. Takže si nemyslím, že dnes bude nějaký výsledek. Zatím je výsledek ten, že chceme spolupracovat a udělat širokou koalici," řekla.

Jaký bude poměr křesel v budoucí krajské radě, zatím nebylo určeno. V jejím čele by měla zasednout Pecková, přestože například lídr ODS Martin Kupka a dvojka na kandidátce STAN Vít Rakušan dostali více preferenčních hlasů. Podle Peckové je lepší výsledek Kupky a Rakušana logický, protože jsou oba známější politici než ona. "Zatím nikdo nezpochybňuje, že bychom měli mít hejtmana a že bych to měla být já," uvedla.

Počítá už s tím, že jako hejtmanka bude muset vyřešit své angažmá v čele mnichovické radnice. Na pozici uvolněné, tedy placené místostarostky již nastoupila Margita Valentová (nez.) a Pecková předpokládá, že po zvolení hejtmankou na funkci starostky buď rezignuje hned, nebo se na přechodnou dobu stane neuvolněnou starostkou, aby mohla snáze předat agendu kolegům. Poukázala na to, že se změnou v čele radnice je spojeno velké množství administrativy. "Říkali jsme si, že to nebudeme dělat narychlo, ale maximálně do půl roku nebo tří měsíců," dodala. Zastupitelkou Mnichovic by ráda zůstala i nadále.