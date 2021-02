Vláda zakázala cestování Čechů do několika zemí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo kvůli novým mutacím koronaviru vstup Čechů až na neodkladné výjimky do několika afrických a jihoamerických zemí. Od pátku do 11. dubna nesmí cestovat například do Brazílie, Jihoafrické republiky, Keni nebo na Zanzibar. Ochranné opatření ve středu večer projednala vláda, uvedl v tiskové zprávě úřad vlády.