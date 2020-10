Vládní strany utrpěly prohru, voliči prahnou po změně, raduje se šéf ODS Fiala

Často čelil posměškům. Nemá charisma, je nevýrazný, ničím nezaujme, jen opakuje fráze a větu, jak se stane premiérem, mohl si často o sobě číst. Předseda ODS Petr Fiala se po krajských volbách, které jsou vždy testem před sněmovními, může svým kritikům zatím smát. „Je dobře, že po změně netoužíme jen my, ale i voliči, jak dali najevo u uren,“ raduje se místopředseda Poslanecké sněmovny.

ODS toužila po zisku postu hejtmana, který ji předlouhých dvanáct let unikal. „A teď se realisticky můžeme ucházet o několik křesel najednou. Lidé ukázali, že nechtějí změnu jen v celostátní politice, ale mají dost i krajských vlád. Je naším cílem, aby se občanům v krajích žilo lépe a nebyla to jen fráze,“ upozorňuje pro EuroZprávy.cz profesor politologie.

Na žádné oslavy ale nemá Petr Fiala čas. „Je před námi druhé kolo senátních voleb, v němž můžeme náš senátní klub ještě posílit. Celý týden budeme podporovat naše kandidáty a já věřím, že budeme úspěšní.“

Vysokoškolský pedagog udělá maximum, aby se Miloš Vystrčil opět stal předsedou Senátu. „Prokázal, že lepšího lídra nemáme. Na jeho postu si v současnosti nikoho jiného nedovedu představit. Abych byl plně spokojen, musí na své pozici zůstat,“ netají se svým záměrem.

Fiala chce v povolebních vyjednávání po krajských volbách oslovit středopravé strany. „Bylo by dobré se v krajích domluvit na koalicích.“ Záhy se ale pustí i do detailní přípravy na sněmovní volby. „Veřejnosti jsem slíbil, že těsně před letošními Vánocemi oznámím, co v ODS chystáme, jaké máme plány. A svůj slib dodržím,“ konstatuje rodák z Brna.

Šéf ODS neuvažuje, že by opozice vyvolala ve Sněmovně hlasování o důvěře vlády, když ČSSD i komunisté, o něž se kabinet, v němž je ještě hnutí ANO, opírá. „Nyní je zásadní, že vládní strany oslabily, že prohrály. Klíčové je, že voliči dali jasně najevo, jak prahnou po změně a jak si ji přejí. Je naší povinností, abychom vše dotáhli do zdárného konce. Máme dobře našlápnuto,“ mne si rukama Petr Fiala, z něhož ve volebním štábu ODS sálala energie.