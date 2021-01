Zelení budou jednat o volební spolupráci. Zvažují ČSSD a Mináře

Do společného předvolebního projektu půjdou Zelení jen tehdy, že bude jasně vyloučena jakákoli spolupráce s hnutím ANO. Pro usnesení hlasovalo 154 delegátů, tedy 86 procent, proti sedm, zdrželo se 18.

Zelení zároveň odmítli spolupráci s SPD a KSČM. Projekt, ve kterém budou kandidovat, by zároveň měl posílit liberálně-demokratický právní stát a zajistit znovunastolení vlády práva, řádného a nestranného fungování veřejných institucí a důvěry občanů ve stát, usnesli se delegáti. Českým občanům by měl nabídnout účinné řešení koronavirové krize a následné obnovy země.

Při spolupráci kladou Zelení důraz též na prosazování svých programových priorit, zejména v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí, udržitelnosti, občanské společnosti, ochrany lidských práv a svobod, sociálního státu a modernizace ekonomiky. Zmínili odklon od uhlí do roku 2030 nebo odmítnutí kanálu Dunaj-Odra-Labe. Kandidáti Zelených by měli mít důstojné postavení na společných kandidátních listinách.

Sjezd zároveň pověřil vedení strany průběžnou přípravou samostatné kandidatury, pokud by jednání nebyla úspěšná.

Více než tři čtvrtiny dotázaných členů i potenciálních voličů Zelených preferují kandidaturu s dalšími subjekty. Vyplývá to z průzkumu strany. Největší podporu měla v obou skupinách spolupráce s Piráty, případně s předvolební koalicí Pirátů a STAN. Koaliční rada těchto stran ale spolupráci se Zelenými odmítla. Strana zelených teď jedná zejména s ČSSD.

Zelení a ČSSD debatují o styčných programových bodech. Vznikne programová skupina, jež se bude snažit sladit priority subjektů. Podle spolupředsedy Zelených Michala Berga se může stát, že se s ČSSD strana nesejde v konkrétních bodech, ať už procesních, nebo obsahových. Je ale příznivcem vyjednávání.

Na dnešním sjezdu promluvil i předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Uvedl, že pro sociální demokracii jsou Zelení nejbližším politickým partnerem. Apeloval na to, aby jednání neztroskotala na času a případném pozdním rozhodnutím o spolupráci. Připomněl, že ČSSD též promýšlí kooperaci na širší platformě, a to s odboráři nebo nezávislými osobnostmi. "Pokud Česká republika bude směřovat k vládě ANO a ODS, tak budu v našem potenciálním společném projektu navrhovat, abychom se veřejně zavázali, že taková vláda nevznikne za žádných okolností s naší podporou," uvedl také Hamáček.

Projev měl dopoledne též Minář. Zeleným poděkoval za to, že desítky let usilují o politiku, jež prosazuje aktivní a zodpovědný přístup k přírodě, celé krajině, společnosti i správě věcí veřejných. Se Stranou zelených chce vést dialog o tom, jak prosadit politiku, která Česko zachová v co nejlepším stavu.