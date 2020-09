Zrušení voleb by otřáslo demokracií. ODS získá hejtmana, ČSSD propadne, říká pro EZ šéf STEMu

Kdyby byl nouzový stav vyhlášen čtrnáct dní před volbami, znejistěl by. Ředitel neziskové výzkumné agentury STEM Martin Buchtík tvrdí, že v tom případě by krajské a senátní volby, které se mají konat 2. až 3. října, byly v ohrožení. „Když se ale vyhlásí nouzový stav dva nebo tři dny před nimi a zároveň se neudělají nějaká drastická omezení s tím související, pak to volby neovlivní,“ je přesvědčený analytik, který v posledních deseti letech realizoval řadu výzkumů a sociologických studií spojených zejména s kvalitou života, životním stylem a formováním veřejného mínění.

Absolvent doktorského studia na Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlově predikuje, že v krajských volbách mohou nejvíce získat ty strany, které nemají co ztratit, anebo partaje, které v minulých krajských volbách roku 2016 dosáhly velmi slabého výsledku. „Do této skupiny určitě patří Piráti, kteří před čtyřmi lety měli v krajských volbách relativně malý volební zisk.“ Buchtík naopak propad předpovídá ČSSD. „Ztratí jak v krajských volbách, v nichž před čtyřmi lety byla poměrně dost silná, tak i senátních, kde pokles bude ještě větší. Obhajuje zde deset křesel a takový výsledek se jí zcela jistě letos nepodaří zopakovat,“ tvrdí v rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

Sociolog favorizuje ODS, podle něj téměř jistě získá alespoň jeden post hejtmana, který strana postrádá. „Občanští demokraté mají velký potenciál pro případné tvoření koalic, pokud v některých krajích budou chtít zvolené strany vyblokovat hnutí ANO anebo KSČM. Považuji tedy za dost pravděpodobné, že hejtmana mít budou.“

Buchtík se vyjádřil i k nedávnému rozhodnutí Mikuláše Mináře, který opustil spolek Milion chvil pro demokracii, aby založil svoje politické hnutí či uskupení, s nímž by kandidoval v parlamentních volbách, které se mají uskutečnit příští rok na podzim. „Je to od něj zajímavý tah. Pokud se totiž neodehraje kombinace několika zásadnějších změn, pak podle dat, jakými STEM disponuje, složí po volbách hnutí ANO koalici s jednou stranou, maximálně se dvěma. A tady se právě otevírá cesta pro nově připravované hnutí či stranu, která může rozhýbat stojaté vody na politické scéně,“ míní šéf agentury STEM.

Podle něj tak šéf nového uskupení může oslovit voliče současné opozice. „Vždyť právě oni hořekují nad tím, že vlastně opozice nemá jasného lídra, není schopna se aktivizovat a nějakým způsobem být efektivně konkurenční vůči současné vládě,“ konstatuje expert, který v minulosti mimo jiné řídil CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění) a tým sociálního a politického výzkumu v MEDIANu.



KDO NEUSPĚL PŘED ČTYŘMI LETY, MÁ NYNÍ VELKOU ŠANCI

Pane doktore Buchtíku, myslíte si, že je reálné odložit nadcházející krajské a senátní volby, když vláda hodlá ve středu jednat o vyhlášení nouzového stavu z důvodu rostoucí koronavirové pandemie?

I když zrušení voleb považuji za nepravděpodobné, případný odklad by neprospěl vnímaní demokracie, stability současného systému. Jakékoli měnění termínu voleb nejen u nás, ale i všude ve světě, je významný precedens, který bude vždycky vystaven výrazné kritice, zvláště v takto ožehavých momentech. Proto nemá ani cenu se bavit, zda by odklad nějaké straně prospěl či nikoli.

Dobře, ale není podezřelé, že o nouzovém stavu má vláda jednat ve středu, když právě v tento den mají začít hlasovat lidé v karanténě či v izolacích na drive-in stanovištích?

Když se vyhlásí nouzový stav dva nebo tři dny před nimi a zároveň se neudělají nějaká drastická omezení s tím související, pak to volby neovlivní. Aby to mělo na volby výraznější dopad, pak by nouzový stav musel být vyhlášen čtrnáct dní před jejich termínem.

Kdo může podle vás v současné době nejvíce vytěžit z krajských a senátních voleb?

Nejvíce mohou získat ty strany, které nemají co ztratit, anebo partaje, jež v minulých krajských volbách dosáhly velmi slabého výsledku. Do této skupiny určitě patří Piráti, kteří před čtyřmi lety měli v krajských volbách relativně malý volební zisk. O rok později se už ale jako silná strana dostala do parlamentu, takže zaznamenali obrovský skok. Nicméně, kdo může ztratit, bude určitě ČSSD, která byla ještě před čtyřmi roky poměrně dost silná. Ještě větší propad zaznamená v boji o Senát, kde obhajuje deset křesel a zcela jistě se jí takový výsledek letos nepodaří zopakovat.

Je v silách ODS, aby vydobyla post hejtmana, který ji čtyři roky chyběl?

V minulosti ho měli, stačí si vzpomenout, že kraje byly modré, pak se situace přelila a vládla v nich oranžová barva. Proto je velmi pravděpodobné, že se demokratům hejtmanské křeslo podaří získat, navíc ODS je nyní poměrně silná. Rovněž má velký potenciál pro případné tvoření koalic, pokud v některých krajích budou chtít zvolené strany vyblokovat hnutí ANO anebo KSČM. Považuji tedy za dost pravděpodobné, že hejtmana mít budou.

MINÁŘ SVÝM KROKEM MŮŽE OSLOVIT I VOLIČE OPOZICE

Byť krajské volby ještě ani neproběhly, strany už řeší parlamentní volby, které proběhnou příští podzim. Jak v této souvislosti hodnotíte krok Mikuláše Mináře, který opustil post předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii a ohlásil svůj záměr, jímž je založení vlastního politického hnutí, s nímž chce jít do voleb? Je pro vás jeho rozhodnutí překvapením?

Předně bych řekl, že Minářovo rozhodnutí u mě žádný šok nevyvolalo, protože v kuloárech se neustále spekuluje, že se zakládají nové strany, takže těchto informací je spíše přehršel. Osobně jsem už od začátku roku slyšel zprávy o tom, že se chystají patery předčasné volby, do toho dvoje prezidentské, takže se dalo počítat, že se i v reálu něco odehraje. Co se ale týče hodnocení Minářova kroku, je nutné říci, že je to zajímavý tah. Protože z dat, jimiž jako agentura STEM disponujeme, je patrné, že pokud se nestane nějaká zásadnější změna anebo kombinace několika zásadnějších změn, abych byl přesný, pak volby zhruba dopadnou tak, jak nyní ukazují předvolební modely. To znamená, že hnutí ANO bude schopné složit koalici s jednou stranou, maximálně se dvěma. A tady se právě otevírá cesta pro nově připravované hnutí či stranu, která může rozhýbat stojaté vody na politické scéně. Některým stranám se tak nabízí potenciál, aby se zvedly, či se aktivizuje jejich voličská základna. Naopak pro odpůrce hnutí ANO, potažmo jeho předsedy Andreje Babiše jako polarizující osoby v české politice, to může znamenat také výrazný propad voličských hlasů. Rovněž to může způsobit, že řada uskupení zůstane pod pětiprocentní hranicí, která je nutná pro vstup do parlamentu anebo pod příslušnou hranicí, pokud budou tvořit koalice.

Právě další drobení politické scény může být pro hnutí ANO výhodné. Co pro Andreje Babiše znamená vstup Mikuláše Mináře do politiky? Ještě jako předseda spolku Milion chvilek pro demokracii premiéra na dvou letenských demonstrací drtivě kritizoval.

Voliče Andreje Babiše spolek nějakým způsobem neoslovil, spíše dokázal aktivizovat druhou část společnosti. A tak se domnívám, že Andrej Babiš či hnutí ANO nemá důvod k nějakému nepokoji. Alespoň bych to řekl. Je zajímavé, že Mikuláš Minář deklaruje, že nově rodící se uskupení se chce zaměřit na voliče hnutí ANO. Klíčová je tedy otázka, jaké osobnosti k sobě Minář přivede, jaká témata zvolí a také, jaké finanční prostředky bude mít k dispozici, protože ty jsou pro jakoukoli kampaň či pro rozjezd politické strany velice důležité.

Jak hodnotíte reakci opozice, která je pochopitelně změnou kurzu Mikuláše Mináře zaskočena? Vyčítá mu, že nejdříve vybízí ke spojování opozice, aby ji pak následně štěpil.

Mikuláš Minář se tímto rozhodnutím stal soupeřem opozice a ona se vůči němu musí vymezit. Volební modely z hlediska hypotetického sestavování vlády říkají, že je samozřejmě lepší brát voliče vládním stranám, ale z pohledu zisku jedné konkrétní volební strany, zvláště v této době, je jednodušší oslovovat voliče podobných stran, to znamená členy takzvaného demokratického bloku. Proto je jasné, že když na scénu vstoupí nový subjekt, který může opozici ohrozit, pak se musí, jak jsem říkal, proti němu vymezit jako vůči soupeři. A právě tady zmíněná rétorika štěpení hlasů politického spektra je myslím velmi efektivní a velmi funkční, neboť je hluboce zarytá představa, že založit nové uskupení či partaj je velice špatné. Na druhou stranu i voliči současné opozice hořekují nad tím, že vlastně opozice nemá jasného lídra, není schopna se aktivizovat a nějakým způsobem být efektivně konkurenční vůči současné vládě.