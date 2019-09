Důchodci a Česká televize? Politici chtějí velkou změnu

Návrh navazují na prohlášení premiéra Andreje Babiše (ANO) a doporučení prezidenta Miloše Zemana, který hovoří o zrušení koncesionářských poplatků už několik let. Foldyna a další předkladatelé návrhu proto doufají, že jejich novelu ANO podpoří.

Foldyna a Staněk novelu předložili bez toho, aby o ní jednali s kolegy v ČSSD. Poslance Roman Sklenák si myslí, že novela nepochází z hlav jeho kolegů. Prvý s touto myšlenkou přišel prezident republiky. „Jsem přesvědčen, že nejde o přilepšení seniorům a nízkopříjmovým spoluobčanům, ale o útok na ČT. Zažíváme to řadu let. Někteří politici chtějí z ČT udělat vládní televizi, stejně jako tomu je v Maďarsku. Začíná to tím, že přiškrtíme příjmy, začne klesat sledovanost a na konci je ovládnutí média politiky,“ řekl pro server Právo.

Navrhovatelům se nelíbí, že stát nemůže kontrolovat, jak Česká televize s penězi nakládá. „Návrh, který předložíme Sněmovně, pokládáme pouze za první dílčí krok ke komplexní změně systému financování a kontroly ČT. V tomto duchu také hodláme urychleně připravit obsáhlejší novelu zákona o ČT, ve které předpokládáme úplné zrušení televizních poplatků a také změnu kontrolních mechanismů ČT,“ dodal Foldyna v prohlášení.

V současné době čeká ve Sněmovně na projednání celkem 6 výročních zpráv, debata o nich se přitom opakovaně posouvá. „A lidi jako Zeman, Ovčáček či Okamura volají po jejich zamítnutí, nebo rovnou k zestátnění České televize. Pak by se z ní stala hlásná trouba jako za minulého režimu,“ napsali Idealisté na Facebook.

Poslanci mohli získat inspirace ze Slovenska. Parlament zrušil koncesionářské poplatky pro chudé a seniory od ledna 2020.