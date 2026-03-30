První jméno pro letošní StarDance. Tančit bude Marta Jandová

ČT začala už na konci března s odhalováním soutěžících, kteří se na podzim zúčastní letošní řady taneční show StarDance. První potvrzenou účastnicí je Marta Jandová, úspěšná zpěvačka a dcera legendárního rockera Petra Jandy.
"První oficiální jméno letošní StarDance je tu," oznámila ČT v pondělí dopoledne na sociálních sítích, kde odtajnila identitu jednoho ze soutěžících. "Na parket zamíří rocková dračice a oblíbená zpěvačka Marta Jandová. Mikrofon mění za taneční boty a my si od toho slibujeme pořádnou jízdu," zmínila produkce.
Sestava tančících hvězd se tak začíná rýsovat, ačkoliv už v minulém týdnu se objevily jisté spekulace. Podle nich by se v show měli představit herec a zpěvák Vojta Dyk, zpěvák Tomáš Polák či tenista Radek Štěpánek.
Jedinou potvrzenou informací však byl do dneška comeback známého porotce. "Jeden z nejúspěšnějších pořadů České televize, taneční soutěž StarDance, v letošním roce oslaví dvacáté výročí. A my vám k němu chystáme spoustu překvapení. Už nyní vám můžeme prozradit návrat porotce Zdeňka Chlopčíka," uvedla ČT v únoru.
Poslední televizní řada StarDance proběhla předloni na podzim, konkrétně od října do prosince. Šlo již o třináctou sérii. Zvítězili v ní herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Hese doplnili na stupních vítězů herečtí kolegové Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková.
Loni pak proběhla historicky první StarDance Tour. Konala se na podzim v šesti městech po Česku. Diváci obdivovali výkony někdejších soutěžích v Karlových Varech, Ostravě, Brně, Liberci, Pardubicích a Praze.
Na křídlech ptáků. Marie Doležalová bude opět pomáhat dětem
Diamond Club uspořádal netradiční módní přehlídku. Šperky předváděla Jandová i Menzelová
