Reforma platů ve státní správě. Nejnižší tarif už nemá být pod minimální mzdou

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. září 2026 12:13

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje od 1. ledna 2027 změnu systému odměňování státních zaměstnanců a ve veřejných službách a správě. Nejnižší platový tarif bude nově odpovídat měsíční minimální mzdě, která by měla v roce 2027 činit 24 900 Kč. Další růst platových tarifů pak bude nepřímo navázán na růst minimální mzdy, jejíž automatický valorizační mechanismus byl zaveden v roce 2024. Zjednoduší se také systém platových stupňů, které v platových tarifech zohledňují délku započitatelné praxe. 

Cílem je napravit současný stav, kdy se v důsledku růstu minimální mzdy stále více platových tarifů dostává pod její úroveň, resp. pod úroveň nejnižších úrovní zaručeného platu a k vyrovnání tohoto rozdílu je zaměstnancům poskytován doplatek, nebo je dorovnáván jinými složkami platu (zejména osobním příplatkem), čímž je potlačen jejich skutečný účel.

"Současný systém už v řadě případů nefunguje tak, jak by měl. Samotný platový tarif je u části zaměstnanců nižší než minimální mzda a u ještě větší části je pod úrovní zaručeného platu. Rozdíl se pak dorovnává z dalších složek platu, a i tak je nutné části zaměstnanců poskytovat doplatek. Chceme to změnit tak, aby platový tarif znovu tvořil jasný a férový základ odměňování. Proto už nejnižší platový tarif nebude moci být pod minimální mzdou a zároveň zachováme smysluplné rozdíly mezi platovými třídami podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce," uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).

Platové tarify se dosud zvyšovaly nepravidelně prostřednictvím nařízení vlády. Od roku 2024 však platí zákonný automatický mechanismus valorizace minimální mzdy, která rostla automaticky a rychleji než platové tarify. Stále větší část tarifů se tak dostávala pod její úroveň a zaměstnavatelé museli zaměstnancům poskytovat doplatek nebo výši platu dorovnávat jinými složkami, čímž byl potlačen účel těchto platových složek.

Od roku 2027 se má systém změnit. Nejnižší platový tarif bude vždy odpovídat aktuální minimální mzdě, tedy v roce 2027 částce 24 900 Kč. Pro rok 2028 lze podle predikce Ministerstva financí předpokládat výši měsíční minimální mzdy 26 900 Kč. Růst minimální mzdy tak bude představovat garantovanou spodní hranici systému platových tarifů.

"Nejde jen o jednorázové zvýšení tabulek. Měníme systém tak, aby se stejný problém za několik let neopakoval. Když poroste minimální mzda, bude se muset posunout i nejnižší platový tarif. Zaměstnanci tak budou mít jistotu, že platové tarify a tím pádem i celkové platy už nebudou za minimální mzdou zaostávat," doplnil ministr Aleš Juchelka.

Rozdíl mezi platovými tarify v jednotlivých třídách bude nově činit nejméně 4 %, s výjimkou pedagogů a akademiků. Zjednoduší se také postup podle délky praxe. U většiny platových stupnic se počet platových stupňů sníží z 12 na 8 a zaměstnanci budou postupovat pravidelně po pěti letech praxe. Nově se lépe zohlední také dlouholetá zkušenost – samostatné stupně budou stanoveny mj. pro praxi do 30 let, do 35 let a nad 35 let, zatímco dnes odstupňování končí hranicí 32 let.

Současně se zruší nejnižší úrovně zaručeného platu. Ochrannou funkci budou nově plnit samotný nejnižší platový tarif, který nebude moci klesnout pod minimální mzdu a zároveň i výše uvedené zákonem garantované minimální mezitřídní rozdíly, které zajistí odpovídající ohodnocení kvalifikační náročnosti. Osobní příplatky a odměny tak budou moci znovu sloužit především k ocenění výkonu zaměstnance, nikoliv k dorovnávání nízkého základního tarifu.

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Zdroj: Libor Novák

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