Šéf diplomacie Macinka se kriticky vyjádřil k návrhu státního rozpočtu

Ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka (Motoristé) se kriticky vyjádřil k návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle Macinky by se deficit měl snížit předtím, než vláda schválí rozpočet.
Macinka se v úterý před odletem na schůzku ministrů zahraničí V4 na Slovensku nechal slyšet, že rozpočtový schodek pro příští rok považuje za "opravdu velmi vysoký". Naznačil dokonce, že by ho ještě rád změnil. "Věřím, že až bude vláda schvalovat na konci září rozpočet, tak schodek bude nižší," citoval vicepremiéra web novinky.cz.
Babišova vláda diskutovala o návrhu státního rozpočtu na příští rok na pondělním jednání. Návrh počítá s rekordními výdaji na investice ve výši 289,6 miliardy korun, s navýšením rozpočtu zdravotnictví o 50 miliard nebo s rekordními výdaji na obranu ve výši 195 miliard, což je více než dvě procenta HDP.
Schodek rozpočtu ve výši 389 miliard korun se podle Úřadu vlády pohybuje v intencích přísného fiskálně-strukturálního plánu České republiky schváleného Evropskou komisí.
Podle ministryně Schillerové není možné schodky snižovat okamžitě, protože se vláda musela vypořádat s kolabujícím zdravotnictvím, drahými energiemi či poklesem reálných platů. "Jen rozpočtový výhled SFDI, který jsme zdědili, znamenal jeho podfinancování o neuvěřitelných 100 miliard korun, což by znamenalo úplný kolaps dopravy v Česku," uvedla.
"Jen čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady téměř 100 miliard korun, a tedy mnohem více než o kolik roste schodek. Minulá vláda zanechala věci veřejné ve zbědovaném stavu a pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou alternativu," dodala Schillerová.
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Zdroj: Libor Novák