Čtvrtina středoškoláků není v přímém kontaktu s učiteli, potíže dělá matematika

Podle Vandy Adlerové ze společnosti Education.cz dostává čtvrtina středoškoláků zadané úkoly například e-maily, ale nekomunikuje s vyučujícím prostřednictvím videokonferencí nebo telefonu tak, aby si mohla bezprostředně upřesnit nejasnosti. Další čtvrtina je v přímém kontaktu s učitelem přes telefon či videokonferenci nepravidelně, zhruba 19 procent jednou až dvakrát týdně a 16 procent třikrát až čtyřikrát týdně. Jen zhruba desetina komunikuje s učiteli přímo denně.

Přibližně 15 procent studentů podle autorů průzkumu uvedlo, že jejich škola dodržuje rozvrh a 8,8 procenta se jich vzdělává v blocích po jednotlivých předmětech. Kolem 60 procent dostává jen zadané úkoly, nemá ale výuku s výkladem.

Přímý výklad vyučujícího podle průzkumu chybí zhruba polovině studentů. Kolem čtvrtiny si naopak na nepřítomnost výkladu nestěžuje. Mezi nejobtížnější předměty vyučované distančně řadí středoškoláci v současnosti především matematiku (54,6 procenta), cizí jazyky (26,8 procenta), český jazyk (19 procenta) a fyziku (15,8 procenta).

Nejčastěji využívaným nástrojem pro komunikaci v době distanční výuky je podle průzkumu mezi středoškoláky e-mail (66 procenta), následuje Microsoft Teams (35 procenta), Messenger (19 procenta) a Google Classroom (15 procenta). Pouze e-mail používá zhruba čtvrtina studentů. Další dvě pětiny středoškoláků ho využívají spolu s dalším nástrojem pro komunikaci.

Do průzkumu se zapojilo celkem 572 českých středoškoláků. Šlo především o studenty odborných středních škol (389), všeobecných gymnázií (155) a učňovských oborů (18).

Školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené od 11. března. Vláda již s jejich úplným otevřením do konce školního roku nepočítá. V případě příznivého vývoje epidemie by se střední školy měly otevřít 11. května pro středoškoláky v posledních ročnících. Výuka na dálku by ale jinak měla pokračovat až do konce června.