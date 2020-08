Malé školy si lámou hlavu s nařízeními. Někde je asi nebude možné dodržet

Například ředitel základní školy v Čáslavicích na Třebíčsku Petr Blecha upozornil, že do jeho zařízení sice dochází pouze 150 žáků, ale všechny třídy se nacházejí na jednom patře, proto není možné zamezit kumulaci velkého množství dětí. Za problematické považuje i možné zamezení nemixování dětí z různých kolektivů ve školním stravovacím zařízení. "Budeme to muset řešit nějakým přesným rozpisem,“ nechal se slyšet s poznámkou, že se výdej obědů bude muset protáhnout z důvodu striktnějších hygienických pravidel.

První září je samo o sobě náročné jak pro děti, které si po dvou měsících odpočinku musejí znovu přivyknout na školní režim, tak i pedagogy, kteří se je opět musí snažit umět nějakým způsobem ukáznit. Letos jim k tomu ale přibude ještě další povinnost, a to zamezit, aby se spolu příliš nepotkávaly a nezvyšovaly tak riziko šíření nákazy. Samotní ředitelé z toho zřejmě budou mít šrámy na duši.

"Na malých a malotřídních školách se žáci prostě potkávají. A popravdě: existuje jakákoli škola, kde lze stoprocentně zajistit, aby se žáci nepotkali? Já se domnívám, že v běžném provozu je to nemožné,“ řekla Lidovým novinám ředitelka základní školy v malé obci Příkazy na Olomoucku Milada Podolská.

Jak si jednotlivé školy s covidem-19 nakonec poradí, se liší v přístupu jednotlivých zařízení. Prezident Asociace ředitelů základních škol a ředitel ZŠ v Klánovicích Michal Černý například avizoval, že by se ministerský manuál měl dodržovat pouze přiměřeně. Ustanovení o nekumulování žáků nepovažuje za něco, přes co nejede vlak.

"Důležité je, že podmínky jsou v manuálu uvozeny větou ,podle možností školy‘. Takže pokud možnosti nemá, neodporuje manuálu, pokud děti zcela neoddělí,“ vysvětlil.

To se ale nelíbí například hlavní hygieničce Jarmile Rážové, která pro tento laxní přístup nemá pochopení s tím, že na každé škole by neměl být problém udělat alespoň nějaká organizační opatření. Ředitelé menších zařízení by se podle ní měli obrátit na místně příslušnou hygienickou stanici, která by jim pomohla vymyslet způsob, jak nebezpečí šíření infekce mezi dětmi z různých tříd snížit.

"Většina hygieniků tu práci dělá delší dobu, takže mají s respiračními nákazami poměrně velké zkušenosti a základní opatření jsou s řediteli určitě schopni zkonzultovat,“ vysvětlila Rážová s tím, že ale riziko šíření nákazy nelze ani tak zcela eliminovat.

Kromě místních hygien mohou ředitelé školy využít i služeb konzultační linky resortu školství. V případě malých škol však nejde pouze o samotné vyučování, nýbrž i družiny.

"Jsme malotřídní škola s 55 žáky. Máme dvě oddělení školní družiny. Jedno bude tvořeno žáky prvního až třetího ročníku, druhé žáky čtvrtého až pátého ročníku. Problém je samozřejmě ranní družina a družina po 15. hodině, kdy funguje jen jedno oddělení," nechala se slyšet Podolská.

Největší starost jí ale dělá organizace školního stravování. „Tady budeme asi na začátku trochu improvizovat. Opět ale půjdeme cestou oddělení prvního až třetího ročníku a čtvrtého až pátého ročníku,“ sdělila. Ke stejnému režimu v jídelnách se uchýlí i jiní ředitelé. Počítají i s úpravou rozvrhu hodin.

Mnozí ředitelé se také pozastavují nad podzimním masivnějším návratem povinného nošení roušek ve společných prostorách. "Je to trochu směšné. Ráno půjdou děti z domova bez roušky, do autobusu s rouškou, pak ji zase sundají, do školy přijdou s rouškou, ve třídě ji sundají. Bude to zajímavé,“ řekla ředitelka liberecké Základní školy 5. května Iveta Rejnartová.

Důvodem opětovného zavedení povinného zakrývání nosu a úst je prevence masového šíření nemoci. V případě malých škol, v jejichž možnostech není rozprostření žáků, by ale případný příchod koronaviru znamenal více infikovaných dětí, tedy i možný přechod na vzdálenou výuku, jíž včera schválila Sněmovna.

Online vyučování se díky tomu stane součástí školského zákona a nemusí se jednat pouze o virtuální výuku pomocí počítačů. Ředitelé škol už ve velkém kupují hardware i software, aby měli dostatek techniky pro žáky z rodin, které nemají takové technické vybavení. Nákupy jim budou během podzimu proplaceny ministerstvem školství.