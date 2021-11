Na vysokých školách povinnost nosit respirátory chápou,v řadě z nich už platí

Aktuálně mají studenti vysokých škol povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorech v případě, že nejsou usazeni. Zpřísnění podmínek je podle univerzit stále lepší volbou, než kdyby musely přejít na distanční výuku.

"Povinnost nosit respirátory ve výuce na naší univerzitě platí už nyní. Studenty jsme k tomu nabádali od začátku semestru, povinné je to od konce října a toto opatření se týká i vyučujících," řekla dnes rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Ve škole podle ní i přes zhoršování epidemické situace pokračuje prezenční výuka.

Nové a přísnější opatření nic nemění ani pro studenty Univerzity Palackého (UP) v Olomouci. I tam totiž podle nařízení rektora ochranné prostředky studenti při výuce už nosí. "Z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocnění covid-19 na UP rektor UP nařizuje studentům použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu výukových aktivit, pokud to specifika daného předmětu umožňují," uvedlo vedení univerzity.

Také studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nosí povinně respirátor při výuce už nyní. Na univerzitě také přešli ve výuce, které se účastní více než 50 lidí, do on-line podoby. Jako opodstatněné vzhledem ke zhoršování epidemie vnímá opatření i Ostravská univerzita. "Samozřejmě jej budeme na půdě univerzity vyžadovat. Nadále apelujeme na naše studenty i celou akademickou obec, aby nejen dodržovali všechna platná opatření, ale především, aby se nechali očkovat, a pomohli tak zvládnutí celé epidemie," uvedla její mluvčí Lucie Fremrová.

"Vzhledem k tomu, že vláda avizovala ještě jednání o dalších opatření na pátek, tak my také s úpravou režimových opatření vyčkáme a budeme to řešit až v pátek," řekla mluvčí Vysoké školy polytechnické Jihlava Vendula Marešová. Škola podle ní má kvůli covid-19 v karanténě jen minimum studentů a akademických pracovníků, výuka pokračuje normálně, prezenční výuku bude chtít udržet co nejdéle, aniž by studenty vystavovala nadměrnému riziku.

Názory samotných studentů na nové opatření se různí. "V současné době považuji takové opatření za potřebné. Sám bych nikoho nechtěl nakazit," řekl student Západočeské univerzity v Plzni Michal Švec, který se dozvěděl o svém nedávném rizikovém kontaktu a dnes byl na PCR testu. "Úplně by se mi celý den sedět ve škole s respirátorem nechtělo," uvedla proti tomu studentka druhého ročníku bakalářského studia Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pavlína Klímová. Dodala, že nyní se vzdělává distančně, protože se v jejím ročníku potvrdil u jiného studenta koronavirus.