Povinné roušky nebudou podle zástupců škol velkým problémem

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého měli pražští hygienici roušky nařídit již minulý týden, když zařadili hlavní město do druhého, oranžového stupně rizika nákazy covidem-19. Šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček ČTK řekl, že z opatření nadšený není, ale důvod pro něj chápe.

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová dnes oznámila, že od 14. září se budou muset ve společných prostorech základních, středních a vysokých škol v Praze nosit roušky. Jde o reakci na šíření koronaviru. Kumulativní nárůst nově nemocných činí podle Jágrové 726 za poslední týden.

Podle šéfa Asociace ředitelů ZŠ se školy dokážou s rouškami na chodbách dobře vypořádat. "Už na jaře jsme to tak všichni měli, protože roušky ve školách byly, jen tam tehdy nebyly všechny děti, to byl jediný rozdíl," řekl. "Umíme to a zvládneme to," dodal. Podle něj jde o naplnění manuálu, který pro školy připravilo ministerstvo školství. V něm se píše, že při oranžovém stupni nákazy krajská hygienická stanice zavede povinné nošení roušek ve společných prostorech škol, tedy mimo třídy. Výjimkou mají být mateřské a speciální školy.

Černý potvrdil, že s ním Jágrová před oznámením zavedení roušek ve školách projednala. Se záměrem bylo seznámeno i ministerstvo školství, napsala na dotaz ČTK mluvčí úřadu Aneta Lednová. Naopak Zajíček uvedl, že s ním o tom nikdo nemluvil.

"Vím, že pan ministr (školství Robert) Plaga (za ANO) dost urputně tlačil, že to (rozhodnutí o rouškách) nechali na ředitelích a že je to alibismus ze strany hygienické stanice, takže zřejmě to přineslo své ovoce," řekl Zajíček. Podle něj budou školy nařízení respektovat. Domnívá se ale, že ve středních školách nebude mít moc smysl, protože se tam při různých předmětech setkávají žáci z různých tříd. Jestli pak projdou po chodbě s rouškou, nebo bez roušek podle něj v takové situaci nehraje zásadní roli. Podobně se již dříve vyjádřila i předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Zajíček dodal, že příprava na zavedení opatření bude poměrně snadná. Podle něj je ale pochopitelné, že hygienici nechtěli o opatření rozhodnout ze dne na den, protože rychlá rozhodnutí nejsou příliš populární.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) avizoval v srpnu zavedení povinných roušek ve společných prostorách škol k 1. září plošně, po kritice roušky zavedeny nebyly. Vojtěch se pak domluvil s Plagou, že je hygienici nařídí od oranžového stupně rizika nákazy v daném okrese.