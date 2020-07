Současný nárůst platů ve školství podle odborů nestačí

Podle předsedy spolku Pedagogická komora Radka Sárköziho zůstávají platy navzdory růstu velmi nízké a české školství je nadále velmi podfinancované.

Průměrný výdělek učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku činil podle údajů ministerstva školství 38.951 korun hrubého měsíčně. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku si vyučující polepšili o 2727 korun, což je zhruba o 7,5 procenta. Nepedagogové ve školách brali v prvním čtvrtletí v průměru 21.589 korun měsíčně. Meziročně se jejich příjem navýšil přibližně o 11,5 procenta. Průměrná mzda v ČR v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o pět procent na 34.077 korun.

"Platy celkově u pedagogů mají růst o deset procent, zatím rostly o 7,5 procenta, což je samozřejmě nedostatečné a důležitý údaj bude za celé první pololetí. Když srovnáme plat učitelů k průměrnému platu v ČR za první čtvrtletí, tak se posunul na 114 procent. Což je určitý dobrý trend, ale za první čtvrtletí nedostatečný," uvedl Dobšík.

"Přestože platy učitelů rostou v posledních letech rychleji než v minulosti, nadále zůstávají velmi nízké," řekl Sárközi. Podle něj o tom svědčí to, že se do školství nevracejí učitelé, kteří z něj kdysi odešli. "Průměrný plat učitele na základní škole činí pouze 65 procent průměrné mzdy zaměstnance s vysokoškolským vzděláním, což řadí Českou republiku na poslední místo mezi zeměmi OECD a EU," dodal.

Z údajů o růstu výdělku pedagogů i nepedagogů je podle Dobšíka možné vyčíst, že se ve školství nevyplácí pravidelně odměny a osobní příplatky a lepší funguje navyšování nárokové složky platů. Pokud by se odměny pravidelně vyplácely, měli by mít podle Dobšíka učitelé průměrný plat asi o 3000 korun vyšší. "Chci být optimista, že v dalším období se tyto finanční prostředky objeví na páskách pedagogů za distanční výuku," řekl.

Podle Sárköziho zůstává české školství nadále extrémně podfinancované a investice do vzdělávání nedosahují pěti procent hrubého domácího produktu (HDP). K vyrovnání dlouhodobého vnitřního dluhu by podle něj bylo zapotřebí, aby do školství šlo alespoň šesti procent HDP. Podfinancování se podle něj projevuje nejen v platech zaměstnanců, ale i v financích na pomůcky pro žáky nebo výpočetní techniku.

Na neinvestiční vybavení škol jsou letos v rozpočtu ministerstva školství vyčleněny zhruba dvě miliardy korun, řekla ČTK mluvčí úřadu Aneta Lednová. Ministr školství Robert Plaga (ANO) již avizoval, že by chtěl na školení a pomůcky pro školy získat pro příští rok jednu miliardu korun navíc. Letošní rozpočet ministerstva školství činí přibližně 214 miliard korun.