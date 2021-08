Zástupci škol opatření vítají. Doporučení jsou zvládnutelné

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka jsou školy s manuálem v zásadě spokojeny. Prioritou je podle něj najít cestu, aby mohly školy více méně normálně učit. V minulých týdnech měly k návrhu drobné připomínky, které úřad zohlednil a zapracoval. Podařilo se podle Zajíčka vyřešit například to, aby studenti, kteří přijíždějí do domovů mládeže den před začátkem školního roku, nemuseli dokládat bezinfekčnost. Podle něj se povedlo domluvit i na požadavku homogenity skupin, který je podle Zajíčka pro mnohé školy problémem. Zachování homogenity ministerstvo jen doporučuje.

Otázkou podle něj bude, co nastane v případě, kdy bude pozitivně nakažených více a bude se muset v testování pokračovat. Ministerstvo zdravotnictví už dříve uvedlo, že pokud by ve školách v jednom okrese bylo více než 25 pozitivních případů na 100.000 provedených testů, testování by pokračovalo do konce září, vždy jednou týdně. Podle Zajíčka by pak také zřejmě pokračovala i zvláštní opatření pro děti, které se nenechají testovat, nemají očkování ani nejsou pro prodělání nemoci. Ministerstvo školství stanovilo, že tyto děti po dobu testování ve škole nebudou moci cvičit uvnitř, zpívat a během jídla či pití budou muset sedět odděleně od ostatních. Musely by také nosit roušku či respirátor i při výuce, což otestované děti nebudou muset. Rouška bude povinná pro mladší děti, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude u dětí nad 15 let nutný respirátor. Omezení pro netestované Zajíček nepovažuje za "tragická", podle něj mají děti motivovat k absolvování testů.

Prezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová se domnívá, že opatření popsaná v manuálu jsou zvládnutelná. "Prevence je po tom loňsku namístě. Tři antigenní testy nebo dva PCR se dají vydržet," řekla Stýblová. Oceňuje, že podle manuálu by se po skončení testování měla opatření přijímat spíše regionálně podle situace v daném regionu. Dobře je podle ní popsáno i to, co mají školy dělat se žáky a studenty, kteří odmítnou testování i nošení roušek. Škola takovým žákům nemůže umožnit osobní přítomnost ve škole a nemá povinnost pro ně zajistit online výuku.

Některá opatření popsaná v manuálu jsou doporučeními, které se školy mají snažit v maximální možné míře dodržet. Také podle Stýblové školám dělá problém především zajištění homogenity a provoz jídelen, v kterých by se měl mimo jiné omezit kontakt různých skupin a neumožnit samoobslužný výdej.

Podle Stýblové v manuálu trochu chybí to, že zaměstnanci škol mají povinnost se testovat stejně jako děti až od začátku září, ve škole ale přitom budou už o týden dříve. Sama pedagogům doporučí, aby si před nástupem do školy nechali test udělat.

Manuál uvítali i oslovení ředitelé základních škol v Praze. Pozitivně hodnotí v mnohých případech doporučující charakter manuálu či například to, že děti nebudou při výuce mít v lavicích nasazenou ochranu nosu a úst. Kladně ředitelé hodnotí mimo jiné to, že dříve kritizovaná homogenita skupin je nyní pouze doporučená. Podle ředitelů ji totiž bylo obtížné zajistit například v hodinách výuky cizích jazyků. "Budeme se snažit homogenitu v těch oblastech, kde to bude možné, zachovat. Obtížné to bude ale třeba u zájmových činností a kroužků," řekla ČTK ředitelka ZŠ Petřiny v Praze 6 Jana Kindlová.

Kladné ohlasy u ředitelů pražských ZŠ zaznamenala i možnost výběru typu testů, kterými se bude ve školách testovat. V mnohých pražských ZŠ se bude testovat PCR testy, které si budou školy zajišťovat samy nebo s pomocí svého zřizovatele. PCR testy budou nejspíše podstupovat například žáci a pracovníci škol v Praze 6 a v Praze 9. Podle mluvčího Prahy 6 Jiřího Hannicha využije k testování na covid-19 PCR testy 13 základních škol, které radnice zřizuje. Dvě základní školy, které Praha 6 zřizuje, budou používat testy antigenní, které do škol dodá stát. S vysokou pravděpodobností budou PCR testy i ve školách, které zřizuje Praha 9. "V našich školách budeme na 95 procent začátkem září děti testovat PCR testy," uvedl dnes starosta deváté pražské městské části Tomáš Portlík (ODS).

Podle oslovených ředitelů pražských ZŠ by ve školách, které řídí, mělo být netestovaných žáků minimum. Netestovaní žáci, kteří mimo jiné nebudou moci při výuce roušku nebo respirátor snímat, se podle ředitelů budou počítat spíše na jednotky. Ředitelka ZŠ Věry Čáslavské v Praze 6 Helena Patáková uvedla, že je obvyklejší, že žáci jsou na covid-19 otestováni mimo školu například v odběrových místech v nemocnicích nebo laboratořích, než že by test zcela odmítli podstoupit.