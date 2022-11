Třetinu prezidentských kandidátů vyzvalo ministerstvo k nápravě chyb

Ropovodem Družba do Maďarska znovu proudí ruská ropa. Řekl to dnes maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Potrubí ale po odstávce funguje zatím se sníženým tlakem. Družba přivádí ruskou ropu přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky, kvůli raketovému útoku ale byla na ukrajinském území od úterního večera mimo provoz.