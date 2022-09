Česko vydalo od začátku války na Ukrajině přes 424 tisíc víz dočasné ochrany

Nejvíce víz v posledních sedmi dnech udělily úřady Ukrajincům v pondělí, a to 1413. Ve středu pak dostalo víza 1265 běženců. V ostatních pracovních dnech jich úřady udělily řádově stovky. O víkendových dnech nebyla vydána žádná víza, stejně jako v předchozím týdnu.

Na cizinecké policii se v uplynulém týdnu nahlásilo 16.549 lidí z Ukrajiny. V mezitýdenním srovnání jich bylo o 3200 více. Na policii se musí nahlásit do tří dnů od příjezdu do země, ohlašovat se nemusí děti do 15 let, kterých je mezi uprchlíky asi třetina. Celkově se od začátku války zaregistrovalo na českých úřadech 459.243 Ukrajinců.

Přesný počet ukrajinských běženců pobývajících v České republice není znám. Koncem srpna, půl roku po začátku ruské invaze, odhadoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) jejich počet na více než 300.000.

Mezi uprchlíky je i mnoho dětí ve školním věku. Do škol v České republice tento týden nastoupilo 57.000 až 60.000 dětí z Ukrajiny, řekl ve čtvrtek při zahájení nového školního roku ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Resort podle něj očekával vyšší počet středoškoláků. "Problém máme spíš u středoškolské mládeže, to je dáno tím, že mají jiný vzdělávací systém, mají jedenáctiletku," uvedl Balaš. Řada dětí ve věku 17 let se proto na střední školy v ČR nepřihlásilo, protože chtějí dokončit školní docházku na Ukrajině, přestože teď mají on-line výuku.