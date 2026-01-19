Vláda odmítla zálohování PET lahví a plechovek, schválila Den české vlajky

Vláda Andreje Babiše na svém pondělním zasedání rázně odmítla zavedení povinného zálohování PET lahví a plechovek. Návrh, který připravil bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík, označil současný šéf resortu Petr Macinka za pokus o protlačení agendy minulé pětikoaliční vlády. Podle hnutí Motoristé sobě i hnutí ANO není systém plošných záloh v tuto chvíli prioritou.
Kabinet se místo toho soustředil na posilování národní hrdosti a schválil vznik nového významného dne. Tím se má stát 30. březen jako Den české vlajky, což odkazuje na datum uzákonění státní vlajky v roce 1920. Premiér Babiš doufá, že tento krok povede k větší úctě ke státním symbolům a posílí hrdost občanů na svou vlast, o čemž hovořil již ve svém novoročním projevu.
Velké změny nastaly ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), kde vláda obměnila své zástupce. Na návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v radě končí bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Mezi dalšími odvolanými jsou místopředseda Sněmovny Jan Skopeček nebo senátoři Ondřej Šimetka a Karel Zitterbart.
Odchod Miroslava Kalouska vyvolal v koalici určité napětí, protože ministr Macinka jej označil za nezpochybnitelného ekonomického experta. Premiér Babiš však oponoval, že Kalousek je pro něj kvůli své politické minulosti problematickou postavou. Spor se nyní přesouvá na půdu Poslanecké sněmovny, kde se ukáže, zda Kalouska nominuje do rady právě poslanecký klub Motoristů.
Do uvolněných křesel ve správní radě VZP vláda nově jmenovala Vojtěchovy náměstky z ministerstva zdravotnictví. Mezi nimi je například bývalá poslankyně za SPD Karla Maříková nebo Ladislav Švec. Tímto krokem chce ministerstvo posílit svůj vliv na chod největší české pojišťovny a zajistit přímou kontrolu nad jejím hospodařením.
Související
Sněmovna potvrdila Babišově vládě mandát. Vyslovila jí důvěru
Sněmovní maraton nebere konce. Babiš během interpelací ostře útočil na Piráty
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Norsko smetlo Trumpův dopis ze stolu: My o Nobelově ceně nerozhodujeme, vzkázalo
před 28 minutami
Zemřel známý herec, moderátor a dabér Mojmír Maděrič
před 56 minutami
Vláda odmítla zálohování PET lahví a plechovek, schválila Den české vlajky
před 1 hodinou
"Koupil jsem si glóbus za 15 tisíc, abych viděl, kde je." Babiš se odmítl postavit za Grónsko
před 1 hodinou
Střelba v Chřibské měla vztahový motiv. Útočník střílel na policisty, pak si vzal život
před 2 hodinami
Trump pozval Putina do Rady míru, která má dohlížet na Pásmo Gazy
před 3 hodinami
Větrné počasí trvá. Meteorologové prodloužili výstrahu
před 3 hodinami
16 tisíc mrtvých, 300 tisíc zraněných, tisíce lidí přišly o zrak. Írán podle lékařů skutečná čísla obětí demonstrací tají
před 4 hodinami
Letouny Ukrajině neprodáme, oznámil po jednání koalice Okamura
Aktualizováno před 4 hodinami
Střelba na úřadě na Děčínsku. Na místě jsou mrtví a zranění
před 4 hodinami
Trump spojil snahu o získání Grónska s neudělenou Nobelovkou. Už nejsem vázaný mírem, napsal do Norska
před 5 hodinami
15 let po Fukušimě se Japonsko připravuje na restart největší jaderné elektrárny na světě
před 5 hodinami
Okamura: Ministr Zůna prodej armádních L-159 Ukrajině odmítá
před 6 hodinami
Dříve nepředstavitelné, dnes realita. Brusel může poprvé aktivovat obchodní „bazuku“
před 7 hodinami
Trump uvrhl NATO do nejhlubší krize v historii. Riskuje rozpad aliance
Aktualizováno před 7 hodinami
Ve Španělsku se srazily rychlovlaky převážející stovky lidí. Nejméně 39 mrtvých a sto zraněných
před 8 hodinami
Počasí: Meteorologové vydali výstrahu, část republiky zasáhne silný vítr
Aktualizováno včera
Jan Darmovzal je zpět v Česku. Na letišti s ním přistál vládní speciál
včera
Experti nad Trumpovým zájmem o Grónsko kroutí hlavou. Čína a Rusko musí mít obrovskou radost, varuje EU
včera
Letadlo s vězněným Čechem je na cestě domů. V Praze přistane dnes večer
Český občan Jan Darmovzal, který byl od září 2024 držen ve venezuelském vězení, je po měsících nejistoty na cestě domů. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v pořadu Otázky Václava Moravce potvrdil, že vládní speciál s propuštěným Čechem by měl v Praze přistát během nedělního večera. Spolu s ním se na palubě nacházejí další tři nebo čtyři cizinci, které režim Nicoláse Madura rovněž zadržoval bez věrohodných důkazů. Podle informací serveru EuroZprávy.cz by měl speciál přistát kolem desáté hodiny večerní.
Zdroj: Libor Novák