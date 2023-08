Vláda při zasedání schválila nákup šesti zásobníků na plyn a povinné ručení pro elektrické koloběžky

Stát kupuje šest zásobníků na zemní plyn

Prohlásil, že vláda schválila nákup šesti podzemních zásobníků plynu od společnosti RWE. „Budeme usilovat o získání strategické energetické infrastruktury, která není v rukou státu. Vláda takto rozhodně postupuje a dělá řadu kroků pro to, abychom zajistili energetickou bezpečnost České republiky,“ uvedl Fiala. Kupujícím na straně státu je společnost ČEPS.

„Nekupujeme pouze zásobníky, ale kupujeme celou společnost. To znamená, že údržbu zásobníků budou dělat stejní zkušení zaměstnanci, jako doposud,“ dodal. „Každá odpovědná vláda musí mít nad zásobami energie co největší kontrolu. Celá transakce je dobře promyšlená z komerčního i strategického hlediska. Cena, za kterou nakupujeme, bude zveřejněna až po podpisu smlouvy,“ řekl s tím, že návratnost se bude pohybovat okolo deseti let, což označil za „obvyklou dobu“.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na sociální síti X uvedlo, že tyto zásobníky zajistí 36 % roční spotřeby plynu a až 45 % jeho spotřeby v zimě. „Jde o většinu kapacity v Česku, která by nám vystačila až na tři zimní měsíce,“ píše.

„Loni stát ve spolupráci se skupinou ČEZ získal podíl v LNG terminálu v Holandsku, což nám pomohlo zvládnout ukončení dovozu plynu z Ruska. Nákup zásobníků je dalším krokem v rámci posilování české energetické bezpečnosti,“ připomněl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podle ministra bude plyn klíčovou surovinou pro rozvoj české energetiky minimálně do roku 2045. „Je výhodné mít přímý a okamžitý vliv státu na strategickou infrastrukturu, a to jak v období energetické tranzice, tak v krizových situacích,“ vysvětlil. „Plyn a plynová infrastruktura bude hrát nezbytnou roli v dekarbonizaci české energetiky a do budoucna také v rozvoji vodíkového hospodářství. Vliv státu na tento sektor usnadní jeho rozvoj, dodal.

Je zde popřeno, že by tento krok představoval dodatečnou zátěž pro státní rozpočet. „Ruské používání energetiky jako zbraně nás naučilo a zjistili jsme, jak zranitelní můžeme být, pokud stát neovládá klíčové prvky infrastruktury,“ poznamenal Síkela. „Něco takového do budoucna už nehodláme připustit.“

Povinné ručení pro elektrokoloběžky

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury je současný zákon o povinném ručení starý dvacet let. „Rozšiřujeme okruh vozidel, které musí toto povinné pojištění mít. Pro všechna vozidla, která mají konstrukční rychlost nad 25 kilometrů za hodinu nebo pokud je hmotnost větší než 25 kilogramů a rychlost větší než 14 kilometrů za hodinu,“ nastínil s tím, že to zní velmi technicky a úředně.

„Ať si to umíme představit, nově se musí pojišťovat za škody, které by mohly způsobit svým provozem, i elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry, zahradní traktory, motorová golfová vozítka a podobně,“ vyjmenoval Stanjura.

Snížení půjčky od Evropské komise

Vláda dnes rovněž schválila půjčku od Evropské komise v rámci Národního plánu obnovy. „Nakonec jsme se dohodli původní částku výrazně snížit na 19,4 miliardy korun,“ přiblížil Síkela. Původní výše půjčky měla činit přes sto miliard korun.

Podle něj toto snížení vychází z jednání právě s Evropskou komisí. „Jasně nám ukázaly, že některé projekty bude lepší financovat ze státního rozpočtu. V případě investic do dopravní infrastruktury pomocí půjčky od Evropské investiční banky,“ popsal. Některé podmínky připravené Komisí, jak zmínil Síkela, byly příliš svazující.

Stát půjčku využije na oblast digitalizace, vývoje čipů a nových technologií a dostupného bydlení.