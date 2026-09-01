Volby by v srpnu vyhrálo ANO. Největším vyzyvatelem jsou teď Starostové

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. září 2026 11:24

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Martin Huf / INCORP images

V srpnu by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO. V dolní komoře parlamentu by zároveň usedli zástupci pěti dalších subjektů, přičemž pozici největšího vyzyvatele zaujímá hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. 

Hnutí ANO vedené současným premiérem Andrejem Babišem by v srpnu volilo 30,5 procenta dotázaných. Dva opoziční subjekty by dosáhly dvouciferného výsledku. Druhé místo náleží Starostům, jimž by vyjádřilo podporu 17 procent respondentů. Na 15,5 procentech se nachází ODS.

Do Poslanecké sněmovny by se dostaly další tři strany či hnutí. Opoziční Piráty by podpořilo 8,5 procenta dotázaných. O dvě procenta nižší je aktuální podpora hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Přímo na pětiprocentní hranici vstupu do dolní parlamentní komory se umístili Motoristé. 

Dalším subjektům už by se samostatně uspět nepodařilo. Nejlépe z nich si stojí KDU-ČSL. Lidovce by volilo 3,5 procenta voličů. O procento méně má v průzkumu hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Na rovných dvou procentech pak zůstává TOP 09. 

Říjnové sněmovní volby vyhrálo před necelým rokem hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé. 

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Zdroj: Libor Novák

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