Kandidáti na prezidenta: Tvrdohlavost, nepořádek i skákání do řeči. Danuše Nerudová, Petr Pavel a další prozradili svá negativa

Debaty vysílané on-line se zúčastnila pětice kandidátů, a to Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Josef Středula. Bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš se omluvil z pracovních důvodů. Babiš se nechce účastnit minimálně do konce roku žádných debat.

Témata, ke kterým se kandidáti během debaty vyjadřovali, vzešla z průzkumu mezi 800 studenty. Mluvili proto například o zahraniční politice, životním prostředí nebo vztahu k menšinám.

Účastníci debaty se shodli třeba na potřebě vyrovnat práva homosexuálních párů, většina by pro ně uzákonila manželství. Pro vyrovnání práv se vyslovil i Fischer, manželství je ale podle něj vztahem mezi mužem a ženou. Vztahu mezi homosexuály by proto manželství neříkal.

Nerudová v dalších odpovědích kritizovala vládu za pomoc lidem v energetické krizi, tzv. deštník proti drahotě podle ní kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) otevřel příliš pozdě. Pavel v souvislosti s řešením dopadů klimatických změn poukázal na to, že se podle něj společnost příliš orientuje na jednotlivé cíle, například elektromobilitu nebo vysazování stromů, problematiku ale neřeší v celém řetězu důsledků.

Hilšer studenty vyzval, aby zkoumali, kdo stojí za kandidáty a jaké mají pozadí. Pokud například podle něj bude premiérem nebo prezidentem Babiš, bude prosazovat svůj zájem v zemědělství a nebude se věnovat tomu, že nadměrně užívaná hnojiva poškozují půdu. Středula by jako prezident bojoval proti rozdělení společnosti mimo jiné tím, že by ve vybraných regionech vytvořil kancelář prezidenta, na kterou by se lidé mohli obracet se svými starostmi či připomínkami.

Jeden ze studentských dotazů se zajímal o záporné stránky kandidátů. Fischer na sebe prozradil, že o sobě občas hodně pochybuje a klade si hodně otázek, nestíhá v poslední době také sportovat. Hilšer nemá rád ananas, skáče do řeči, je tvrdohlavý, na stole má nepořádek a někdy odsouvá splnění úkolů na nejzazší termíny. Nerudová přiznala, že často skáče do řeči a po otevření sní celou čokoládu. Pavel připustil, že někdy působí jako "nezáživný suchar", je to podle něj vážností témat, kterými se zabývá a o kterých mluví, v soukromí takový není, řekl. Dodal, že občas věci dělá na poslední chvíli. Středula poukázal na to, že se na veřejných vystoupeních neusmívá, i on to zdůvodnil vážností témat, kterým se jako odborový předák věnuje. Za své negativum označil přílišnou pracovitost, kvůli které přišel již dvakrát o rodinu. Přiznal také, že má velmi rád víno.

Projekt studentské debaty je výsledkem partnerství Studentského parlamentu Plzeňského kraje s dalšími regionálními studentskými samosprávami z celé republiky. Debatu připravili studenti a byla cílená na generaci nejmladších a budoucích voličů. Vysílala se z areálu Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze.