Zářijové zvýšení platů státních zaměstnanců nebude. Vláda se s odbory nedohodla

MPSV původně hovořilo o zvyšování o 7 až 10 procent. „Vláda nabídla zvýšení pouze u první tarifní tabulky. A to v první až sedmé platové třídě o pět procent, od osmé do dvanácté třídy o tři procenta, nad tuto hranici vůbec,“ prohlásil předseda úřednických odborů Pavel Bednář podle serveru novinky.cz. „Vláda nám řekla, že pokud na to nepřistoupíme, tak nebude nic,“ doplnil.

Bednář uvedl, že další schůzka proběhne příští týden. „Za vládu byl konsenzus v tom, že k tomuto kroku potřebujeme sociální dohodu. Toto bylo odbory odmítnuto a smeteno ze stolu,“ řekl Jurečka.

Ministra vnitra Víta Rakušana podle serveru přístup odborů překvapil. „Mně je to líto, protože jsme dlouho a zodpovědně hledali kompromis. Ten návrh byl prosociální. Úplně jsem nečekal, že to odmítnou,“ sdělil.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) jednala s vládou o navýšení platů ve veřejných službách a správě už v úterý, jednání se následně odložila právě na středu. Vláda analyzovala diskutované varianty, přičemž MPSV navrhlo zvýšení platů o 7 až 10 % od září.

Toto navýšení by se týkalo asi 360 tisíc zaměstnanců, zejména pracovníků v sociálních službách, zdravotnictví a nepedagogických zaměstnanců ve školství. Ministr práce a sociálních věcí Jurečka pro EuroZprávy.cz uvedl, že je nutné napravit dopady vysoké inflace na tyto pracovníky a zajistit konkurenceschopnost státního sektoru.

Premiér Petr Fiala však upozornil, že vláda nemá v současnosti dostatek peněz na navýšení platů. Zdůraznil, že rozpočtová rezerva je určena na mimořádné výdaje, jako byla situace ve firmě Liberty. Zatímco se platy ve veřejném sektoru pravděpodobně zvýší až od ledna 2025, odbory tlačí na desetiprocentní navýšení tarifů již nyní, a to bez navýšení objemu finančních prostředků.

Odboráři a vláda jednali naposledy minulou středu, přičemž další schůzky pokračovaly tento týden. Ministr Jurečka zdůraznil, že navýšení musí zohlednit různé dopady inflace na různé skupiny zaměstnanců a být cílené.