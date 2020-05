Babiš: Chytrou karanténu musí přebrat ministerstvo zdravotnictví

"Doufám, že resort zdravotnictví se k tomu přihlásí, není to záležitost jen IT a armády," uvedl. V projektu podle něj končí dosud dobrovolně pomáhající firmy.

Babiš dnes podotkl, že nechce specifikovat, kdo přesně se projektu dostatečně nevěnuje. Resort zdravotnictví se podle něj nicméně "tváří, jako by se jich to netýkalo". "Teď to ministr musí převzít, důležitou roli tam bude hrát (vládní zmocněnec pro IT Vladimír) Dzurilla," naznačil. Chytrou karanténu hodnotí premiér jako dobrý projekt, který s sebou ale nese velkou šíři různých aspektů a je třeba na něm ještě pracovat.

V druhé fázi se dosavadní dohledávání kontaktů pomocí telefonů a bankovních karet má propojit s aplikací eRoušky. Projekt má především propojit informační systémy laboratoří a hygienických stanic a umožnit lepší řízení testování a rychlejší izolaci kontaktů nakažených v karanténě.

Příprava na případnou druhou vlnu epidemie podle Babiše zahrnuje také práci na budování kapacity lůžek a jednání o výrobě českých ventilátorů.

Základem boje s epidemií bylo i před spuštěním chytré karantény podle Hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové epidemiologické šetření, tedy rozhovor pracovníka hygieny s nakaženým k odhalení místa, kde se nakazil a jeho kontaktů. Jeho součástí může být nyní i vzpomínková mapa vytvořená po souhlasu z dat mobilního telefonu. Na rozdíl od sdílení dat z mobilů je rozhovor s hygienikem ze zákona povinný, lidé musí říct, s kým se setkali. Cílem projektu chytré karantény je do tří dnů odhalit možné rizikové kontakty každého nakaženého, ty poslat do karantény a za několik dní, kdy bude možné virus testem odhalit, je otestovat.

Na chytré karanténě chce nechat vláda kontrolu nad šířením nemoci po odeznění její první vlny. S dnešní půlnocí skončí nouzový stav, který vyhlásila kvůli epidemii počátkem března. Babiš dnes zopakoval, že k plošně vyhlašovanému nouzovému stavu se stát vracet nechce. V případě rozhoření nemoci v některém z regionů je možné vyhlásit nouzový stav v jednotlivých krajích.