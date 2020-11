Blatný navrhne zmírnění opatření podle systému PES, Česko by se přesunulo do 4. stupně

"Nejedná se o robotický systém, který by sám o sobě řídil tyto změny, ale je potřeba se dohodnout na tom, jak budou změny aplikovány," uvedl Blatný.

Ve čtvrtém stupni, který znamená rizikové skóre od 61 do 75, se má obnovovat docházka do základních škol, praktická výuka na středních školách a skupinová výuka do 20 lidí na vysokých školách. Povoleno by mohlo být také shromažďování až šesti osob nebo by měl být zmírněn zákaz vycházení až od 23:00 místo současných 21:00.

Systém PES hodnotí vývoj epidemie v Česku podle čtyř kritérií, každému přiřazuje bodovou hodnotu a jejich součtem je výsledné rizikové skóre, roli hraje i klesající nebo rostoucí trend. Podle jeho výše je země zařazena do jednoho z pěti stupňů, na který jsou navázána i opatření. Nejpřísnější fialový stupeň začíná na 75 bodech, pod tento počet situace v ČR klesla minulou středu. Právě sedmidenní nezhoršování je podmínkou pro to, aby ministerstvo navrhlo zmírnění opatření. Pro zpřísnění stačí tři dny.

Ve vyšších stupních rizika se počítá se stejnými opatřeními pro celou republiku, ve dvou nejnižších by mohlo být podle dřívějších vyjádření ministra různé nastavení opatření v jednotlivých krajích. I první nejmírnější stupeň vyžaduje nouzový stav. Ten současný sněmovna schválila do 20. listopadu, dnes jedná o jeho prodloužení.

Pokud by nouzový stav nepokračoval, nebyl by podle ministra Blatného protiepidemický systém nic jiného než doporučení. Na opatření omezující pohyb osob, výuku ve školách nebo zavření obchodů či restaurací plošně, je podle něj nouzový stav nezbytný.