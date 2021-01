Blatný: Začátek očkování lidí přihlášených po 15. lednu nebude jednotný

"Umím si představit, že první termíny uvolněné centrálním rezervačním systémem nemusí být stejné ve všech krajích, protože to záleží na tom, jak očkovací centra naplní centrální rezervační systém," uvedl Blatný. Rozhodující roli budou hrát počty dodávaných vakcín. "Začátek bude podobný, nemusí být ale na den i hodinu stejný," dodal.

Od 15. ledna se do systému mohou hlásit lidé nad 80 let a zdravotníci a pracovníci domovů pro seniory, kterým zatím nezačalo očkování na jejich pracovištích. Jenom lidí nad 80 let je asi 400.000, celkově jde podle Blatného asi o 700.000 lidí. Protože se všichni nebudou chtít očkovat, odpovídá to podle něj zhruba dodávkám vakcíny plánovaným na leden a únor.

"Uvnitř populace seniorů je prioritizace daná věkem, ale tam nepočítáme s nějakými velkými rozdíly," dodal ministr. Ve druhé skupině, která se začne očkovat později, rozhoduje kromě věku zdravotní stav nebo povolání.

"Bude vám přiděleno určité skóre na základě toho, co jste uvedl v dotazníku. Podle něj budete prioritizován, nejvyšší číslo je 13 nebo 14, nejnižší je 1," řekl ministr.

Lidé se mají hlásit primárně přes internet, kdo tu možnost nemá, může využít telefonní linku 1221. Jedná se podle ministra i o tom, že by lidem pomáhali s registrací lékárníci v lékárnách.

Volná místa budou do systému zadávat přímo centra. "Budou zadávat volné očkovací sloty v souvislosti s tím, kolik dostanou vakcín. Dopředu vždy týden bude vidět, kolik je volných míst," řekl Blatný. Zaregistrovaný bude na čekacím seznamu a když se pro něj místo uvolní, bude mu zarezervováno a bude o něm informován.