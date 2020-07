Politici věří, že už s námi roušky zůstanou. Od senátora za ČSSD ale přišlo varování

Mezi odbornou veřejnosti a politiky však neexistuje shoda, zda tak nemělo být učiněno vzhledem k příznivé epidemiologické situaci už dříve. Například senátor Jan Žaloudík (ČSSD), poslanec Vlastimil Válek (TOP 09) a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima se shodli, že lidé mohli dát rouškám sbohem rychleji. Naopak imunolog Václav Hořejší ve svém rozhovoru pro Reflex avizoval, že se alespoň ve veřejné dopravě mohly zachovat. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch hájil postup vlády, tedy že k rozvolnění došlo v adekvátní době, a že nebylo ani uspěchané.

O rouškách všichni přítomní diskutovali v Událostech, komentářích na ČT24. "Tam, kde je lokální ohnisko nákazy, jsou roušky nadále povinné. Ale ve zbytku krajů, pokud máme takřka nulové záchyty nových případů, není asi úplně nutné mít plošné nošení roušek,“ řekl ministr s apelem na veřejnost, aby si ústa a nos zakrývala dobrovolně, pociťuje-li symptomy respiračního onemocnění.

Politici, kteří jsou zároveň také povoláním lékaři, Žaloudík a Válek se zase shodli, že Češi mohli dát rouškám sbohem rychleji. "Myslím si, že jsme neudělali nic špatně v počátku, a potom jsme mohli dřív začít brzdit,“ řekl senátor. Opoziční poslanec zašel ještě dál a vyslovil se pro zrušení povinnosti mít zakrytý nos a ústa v budovách a veřejné dopravě i na Karvinsku a Frýdecko-Místecku.

"Z roušky se stalo něco, co není ostuda, co není jenom ,chráním sebe'‘ ale především v případě jakéhokoli nachlazení, v případě infekční choroby, která se šíří kapénkovou cestou, ,chráním rouškou okolí‘. Člověk si teď důsledně uvědomil, jak často se choval sobecky, když měl rýmu, když měl kašel, chodil mezi lidi, lezl do autobusu a neměl roušku,“ ocenil Válek počáteční plošné nošení roušek, a to i ve vnějších prostorách.

Rektor Zima, který už v dubnu žádal rychlé uvolnění karanténních opatření, se k rouškám postavil obdobně. Jejich nošení v případě respirační nemoci mu přišlo normální. I tak by ale restriktivní opatření uvolňoval rychleji, jelikož covid-19, který způsobuje nový typ koronaviru, má u většiny lidí lehký průběh. Zmínil také, jak se před velikonočními svátky, kdy došlo k otevření hobbymarketů, strašilo tisíci lidmi na jednotkách intenzivní péče a stovkami mrtvých, což se nakonec nestalo.

"Musíme se naučit žít s tím, že je tady nemoc, která se jmenuje covid-19. Pozitivem je, že věřím, že až přijdou plískanice na podzim a lidé budou mít rýmu, budou nosit roušky, budou se chovat ohleduplně, více lidí bude dbát na běžnou hygienu, jako je mytí rukou. Tím eliminujeme nejvíce rizika,“ vyjádřil naději, že díky koronakrizi budou lidé ohleduplnější, a že nepodcení například časté mytí rukou a nošení roušek v případě rýmy nebo kašle.

Problematické Karvinsko

Přestože se veřejnost od 1. července vrátila ke starému životu, má ministr Vojtěch i nadále spoustu práce, neboť musí stále řešit neutěšenou situaci na Moravskoslezsku, kde jsou teď lokální ohniska nákazy. "Kdo za to může, je velmi těžké říci. Zkrátka ta nemoc je v této lokalitě. Jak přesně vzniklo ohnisko v OKD, je velmi těžké říci,“ vyjádřil se k tomu.

Válka Karvinsko, kde během plošného testování zaměstnanců OKD začaly přibývat stovky nově infikovaných, překvapilo. "Doufal jsem, že po těch dvou měsících už nabrali experti a expertní komise tolik zkušeností, že něco takového budou umět včas zachytit a preventivními opatřeními zabránit podobnému šíření. Pevně doufám, že toto byla poslední taková epizoda," podotkl.

"Každý se musí chovat tak, aby nemoc nepřenesl, pokud na sobě pozoruje příznaky respiračního onemocnění,“ apeloval Vojtěch na osobní zodpovědnost, která může případným scénářům zabránit.

"Upozornil (ministr) na to, aby se začali chovat zodpovědně. Jistě také přestanou kouřit, přestanou jezdit rychle autem, nebudou zlobit po všech stránkách. Osvěta je nutná, apely jsou nutné a doufám, že ještě jednou rozebereme, co nám způsobil virus a co jsme si způsobili sami," vyjádřil Žaloudík pochybnosti nad významem výzev a doporučení, která lidé tak jako tak berou na lehkou váhu. Zmiňoval například kouření navzdory zdravotním rizikům apod.