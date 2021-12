Česko je druhou nejvíce zasaženou zemí v rámci EU

Třetí je opět Belgie (963, o týden dříve 1095). Celosvětově stále vykazuje nejvyšší týdenní incidenci Andorra (1796 případů na 100.000 obyvatel, před týdnem 1412). Vyplývá to z dat projektu Our World in Data.

Nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední týden má opět Maďarsko (139 mrtvých na milion obyvatel za sedm dní, o týden dříve 124). Druhé je nyní Slovensko (108 mrtvých, o týden dříve bylo čtvrté s 82 mrtvými) a třetí Bulharsko, které má 107 mrtvých (před týdnem bylo třetí se 11 zemřelými).

ČR je se 79 mrtvými na milion obyvatel za sedm dní pátou nejvíce postiženou zemí v EU (před týdnem ČR měla 73 mrtvých na milion obyvatel a byla šestá).