Česko je sedmou nejhorší zemí světa z hlediska šíření covidu. Firmy obnovují home office

Nejlépe jsou na tom Malta a Finsko, kde je reprodukční číslo pod hodnotou jedna. Celosvětově je ČR sedmá nejhorší, nejvyšší reprodukční číslo ve světě je v Paraguayi (2,6). V reakci na šíření koronaviru vláda nařídila povinné nošení respirátorů na pracovišti, firmy, kterým to provoz umožní, ale podle podnikatelských svazů obnoví práci z domu nebo zavedou kombinovaný režim.

Respirátory musí na vlastní náklady zajistit zaměstnavatel, což pro mnohé podniky znamená finanční zátěž. Není to ale zásadní téma, problém je spíše s pracovníky, pro které je obtěžující mít po celou pracovní dobu zakryté dýchací cesty.

Zaměstnance, který opatření nebude dodržovat, může nadřízený vykázat z pracoviště. ČTK to dnes řekli zástupci podnikatelů. Naopak finanční správa s možností práce z domu nepočítá, ačkoliv nařízení výrazně zasáhne do výdajů. Za tiskové oddělení finanční správy to uvedl Lukáš Heřtus.

Podniky jsou podle mluvčího Hospodářské komory Miroslava Dira připravené obnovit pracovní režimy, které měly zavedené v minulých měsících podle vývoje epidemické situace. Většinou podle něj volily, kde to provoz umožňoval, kombinovaný způsob práce z domova a kanceláře. "Firmy, které mohou poskytnout home office svým zaměstnancům, avizují, že toto rozhodně využijí v maximální možné míře," řekla generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová. Se zavedením povinnosti respirátorů na pracovišti se podle ní opět zvýší náročnost komunikace a řízení zaměstnanců na dálku.

"Poté, co vláda oznámila, že zavádí povinnost nosit respirátory na pracovištích, se na Hospodářskou komoru začaly obracet firmy, abychom jim zprostředkovali větší dodávky respirátorů pro jejich zaměstnance," řekl Diro. Zaměstnavatelé i pracovníci jsou podle něj ale těmito ochrannými pomůckami většinou předzásobeni ještě z jara, komora proto nepředpokládá, že by byl nedostatek respirátorů a byl problém s jejich vysokou cenou jako v minulosti. Potíže s nedostatkem většího množství respirátorů mohou podle mluvčího mít společnosti, které musí ze zákona na dodavatele vypsat veřejnou zakázku.

Zavedení respirátorů na pracovišti podle Heřtuse provoz finanční správy nezkomplikuje. "Ve shodě s obdobným opatřením proti rozšíření onemocnění covid-19 z letošního července byl zaveden režim, který reguluje používání ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách objektů finanční správy i v době, kdy epidemická situace nebyla v současné intenzitě rozšíření virové nákazy," řekl. Doplnil, že charakter činnosti správy spočívá v přímém kontaktu s dalšími složkami veřejné správy nebo nakládání s citlivými údaji, práci z domu tak vylučuje.

Vláda o zavedení respirátorů na pracovišti rozhodla ve středu kvůli rychlejšímu šíření nákazy. Respirátory na pracovišti jsou nutné, pokud se na něm ve stejný čas sejdou aspoň dva lidé vzdálení od sebe méně než 1,5 metru.