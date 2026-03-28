Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda“ už se dostala i do Česka

Ve světě se v tichosti šíří nová varianta koronaviru SARS-CoV-2, která si díky svému specifickému chování vysloužila přezdívku „cikáda“. Odborníci ji vědecky označují jako BA.3.2 a poprvé byla identifikována v Jihoafrické republice v listopadu 2024. Od té doby se jí podařilo proniknout do nejméně 23 zemí světa, přičemž pozornost budí především neobvykle vysokým počtem mutací.
Své jméno tato varianta získala díky podobnosti s hlučným hmyzem – cikádami. Stejně jako ony se totiž objevila náhle a ve velkém počtu poté, co zůstávala dlouhou dobu neodhalena a vyvíjela se v ústraní. Zatímco předchozí dominantní kmeny měly na svém hrotovém proteinu (spike protein) zhruba 30 až 40 mutací, u „cikády“ vědci napočítali alarmujících 70 až 75 změn.
Právě tento vysoký stupeň genetické odlišnosti vyvolává mezi experty na veřejné zdraví obavy. Spike protein je klíčovou částí viru, která mu umožňuje navázat se na lidské buňky. Pokud dojde k tolika změnám, existuje reálné riziko, že virus dokáže částečně obejít imunitu získanou předchozím onemocněním nebo stávajícím očkováním.
Současné vakcíny jsou navrženy tak, aby cílily na linii Omicron, zejména na variantu JN.1 a její potomky. Odborníci z Northeastern University upozorňují, že u varianty BA.3.2 nemusí být shoda s vakcínou ideální. Přestože očkování stále poskytuje určitou míru ochrany, reakce imunitního systému je u „cikády“ znatelně slabší než u jiných, běžnějších kmenů.
Příznaky této varianty se naštěstí nijak zásadně neliší od toho, na co jsme byli zvyklí u předchozích mutací. Pacienti si nejčastěji stěžují na bolest v krku, kašel, rýmu, únavu, bolesti hlavy a horečku. U některých jedinců se však mohou objevit i zažívací potíže, jako je nevolnost nebo průjem, což potvrzují i data z amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).
Dobrou zprávou zůstává, že podle dosavadních poznatků nezpůsobuje „cikáda“ závažnější průběh onemocnění ani vyšší úmrtnost. Virulence se zdá být srovnatelná s ostatními aktuálně cirkulujícími kmeny. Přesto je varianta pečlivě monitorována, a to i prostřednictvím analýz odpadních vod, kde byla v USA detekována již ve 25 státech.
V České republice virologové variantu BA.3.2 sledují přibližně od podzimu 2025. Podle Heleny Jiřincové z Národní referenční laboratoře se u nás „cikáda“ i její podvarianty vyskytují, ale zatím jen v poměrně malé míře, uvedla pro Českou televizi. Je vedena jako monitorovaná varianta, protože se antigenně liší od kmenů, které v populaci kolovaly v posledních dvou letech.
Odborníci shodně tvrdí, že v tuto chvíli není důvod k panice. COVID-19 se postupně usadil do sezónního vzorce podobného chřipce a jiným respiračním onemocněním. Infekce se stala součástí našich všedních životů a je zvladatelná pomocí dostupných terapií, ačkoliv celosvětově stále způsobuje nezanedbatelný počet úmrtí a vážných stavů.
Hlavní důraz je nyní kladen na ochranu rizikových skupin a dodržování standardních preventivních opatření. Časté mytí rukou, nošení respirátorů ve vysoce rizikových prostředích a izolace v případě nemoci zůstávají nejúčinnějšími nástroji. To platí dvojnásob v obdobích zvýšeného cestování, kdy se nákaza může šířit velmi rychle.
I když je riziko zahlcení zdravotnického systému v současnosti nízké, vědci varují před přílišným optimismem. Viry se neustále vyvíjejí a vždy existuje možnost, že se objeví varianta, která bude nejen nakažlivější, ale i nebezpečnější. Právě proto je důležité nepolevovat v monitorování nových kmenů, jako je právě „cikáda“.
Související
Amerikou hýbe očkovací kauza: Po vakcíně zemřelo 10 dětí, tvrdí úřady. Důkazy ale nikdo nemá
Přes pět tisíc nemocných za pár dní. Covid i tak není tím postrachem, co býval
Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2)
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži
před 1 hodinou
Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda“ už se dostala i do Česka
před 2 hodinami
Dnes v noci začne platit letní čas. Ručičky se posunou o hodinu dopředu
před 3 hodinami
Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko
před 4 hodinami
Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi
před 5 hodinami
Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení
včera
Důchodů se mají dotknout změny. Jsou plánované ve dvou fázích
včera
Tři roky se čekalo. Babiš obnovuje společná vládní jednání se Slováky
včera
ČT se obává kolapsu. Lidé přijdou o StarDance, varuje Grolich
včera
Trump oznámil, kdy pojede do Číny. Návštěvu odložil kvůli válce s Íránem
včera
Tak zaúřadovalo zimní počasí. Na východě napadly desítky centimetrů sněhu
včera
Konec střídání času na obzoru. Zdechovský věří, že EU se brzy dohodne
včera
Ruská státní pokladna se tenčí. Putin vyzval oligarchy, aby podpořili obranný rozpočet země
včera
V USA se rozjíždí tichá mocenská válka. Demokraté se snaží vyplnit vakuum po Bidenovi
včera
Německo chce proměnit armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy, než Rusko zaútočí na NATO. Má na to tři roky
včera
Evropa bude prosit Moskvu o energetické suroviny, my si vybereme, komu pomůžeme, tvrdí Putinova pravá ruka
včera
Maďarsko důležitější než Francie? EU se ocitá v kritickém bodě, může skončit jako rukojmí krajní pravice
včera
Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže
včera
Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA
včera
Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá
Americký prezident Donald Trump se rozhodl o dalších deset dní odložit plánované vojenské údery na íránské energetické objekty. Své původní ultimátum, které mělo vypršet tento pátek, posunul až na 6. dubna 2026. Podle vyjádření Bílého domu je důvodem tohoto kroku probíhající diplomatické vyjednávání s Teheránem, které Trump označil za velmi nadějné a produktivní.
Zdroj: Libor Novák