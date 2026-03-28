Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda“ už se dostala i do Česka

Libor Novák

28. března 2026 11:27

Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ve světě se v tichosti šíří nová varianta koronaviru SARS-CoV-2, která si díky svému specifickému chování vysloužila přezdívku „cikáda“. Odborníci ji vědecky označují jako BA.3.2 a poprvé byla identifikována v Jihoafrické republice v listopadu 2024. Od té doby se jí podařilo proniknout do nejméně 23 zemí světa, přičemž pozornost budí především neobvykle vysokým počtem mutací.

Své jméno tato varianta získala díky podobnosti s hlučným hmyzem – cikádami. Stejně jako ony se totiž objevila náhle a ve velkém počtu poté, co zůstávala dlouhou dobu neodhalena a vyvíjela se v ústraní. Zatímco předchozí dominantní kmeny měly na svém hrotovém proteinu (spike protein) zhruba 30 až 40 mutací, u „cikády“ vědci napočítali alarmujících 70 až 75 změn.

Právě tento vysoký stupeň genetické odlišnosti vyvolává mezi experty na veřejné zdraví obavy. Spike protein je klíčovou částí viru, která mu umožňuje navázat se na lidské buňky. Pokud dojde k tolika změnám, existuje reálné riziko, že virus dokáže částečně obejít imunitu získanou předchozím onemocněním nebo stávajícím očkováním.

Současné vakcíny jsou navrženy tak, aby cílily na linii Omicron, zejména na variantu JN.1 a její potomky. Odborníci z Northeastern University upozorňují, že u varianty BA.3.2 nemusí být shoda s vakcínou ideální. Přestože očkování stále poskytuje určitou míru ochrany, reakce imunitního systému je u „cikády“ znatelně slabší než u jiných, běžnějších kmenů.

Příznaky této varianty se naštěstí nijak zásadně neliší od toho, na co jsme byli zvyklí u předchozích mutací. Pacienti si nejčastěji stěžují na bolest v krku, kašel, rýmu, únavu, bolesti hlavy a horečku. U některých jedinců se však mohou objevit i zažívací potíže, jako je nevolnost nebo průjem, což potvrzují i data z amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Dobrou zprávou zůstává, že podle dosavadních poznatků nezpůsobuje „cikáda“ závažnější průběh onemocnění ani vyšší úmrtnost. Virulence se zdá být srovnatelná s ostatními aktuálně cirkulujícími kmeny. Přesto je varianta pečlivě monitorována, a to i prostřednictvím analýz odpadních vod, kde byla v USA detekována již ve 25 státech.

V České republice virologové variantu BA.3.2 sledují přibližně od podzimu 2025. Podle Heleny Jiřincové z Národní referenční laboratoře se u nás „cikáda“ i její podvarianty vyskytují, ale zatím jen v poměrně malé míře, uvedla pro Českou televizi. Je vedena jako monitorovaná varianta, protože se antigenně liší od kmenů, které v populaci kolovaly v posledních dvou letech.

Odborníci shodně tvrdí, že v tuto chvíli není důvod k panice. COVID-19 se postupně usadil do sezónního vzorce podobného chřipce a jiným respiračním onemocněním. Infekce se stala součástí našich všedních životů a je zvladatelná pomocí dostupných terapií, ačkoliv celosvětově stále způsobuje nezanedbatelný počet úmrtí a vážných stavů.

Hlavní důraz je nyní kladen na ochranu rizikových skupin a dodržování standardních preventivních opatření. Časté mytí rukou, nošení respirátorů ve vysoce rizikových prostředích a izolace v případě nemoci zůstávají nejúčinnějšími nástroji. To platí dvojnásob v obdobích zvýšeného cestování, kdy se nákaza může šířit velmi rychle.

I když je riziko zahlcení zdravotnického systému v současnosti nízké, vědci varují před přílišným optimismem. Viry se neustále vyvíjejí a vždy existuje možnost, že se objeví varianta, která bude nejen nakažlivější, ale i nebezpečnější. Právě proto je důležité nepolevovat v monitorování nových kmenů, jako je právě „cikáda“.

16. února 2026 19:52

V Česku nadále probíhá epidemické šíření chřipky

Vakcína proti nemoci covid-19, ilustrační foto

Amerikou hýbe očkovací kauza: Po vakcíně zemřelo 10 dětí, tvrdí úřady. Důkazy ale nikdo nemá

Nejvyšší americký úředník pro očkování, Vinay Prasad, přišel s dlouhým a argumentačním memorandem, které zaslal zaměstnancům. V něm slíbil, že přepracuje regulaci vakcín poté, co tvrdil, že nejméně deset dětí zemřelo v důsledku očkování proti nemoci Covid-19. Pro toto závažné tvrzení však neposkytl žádné důkazy a ani minimum podrobností o tom, jak bude nový přístup k regulaci vypadat.

Marco Rubio na zápase UFC 316

Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek ostře odmítl tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by administrativa Donalda Trumpa nutila Kyjev k postoupení východního Donbasu Rusku. Podle Zelenského mělo být odevzdání tohoto průmyslového srdce Ukrajiny podmínkou pro získání amerických bezpečnostních záruk v rámci jakéhokoli plánu na příměří. Rubio však takové interpretace označil za nepravdivé.

NATO

Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko

Alianční „třída“ roku 2025 složila maturitu úspěšně. Všech dvaatřicet členských států NATO poprvé v historii splnilo stanovený cíl a vynaložilo na obranu minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu. Výroční zpráva zveřejněná v Bruselu ukazuje, že po dekádě od stanovení tohoto závazku v roce 2014 se společenství konečně dočkalo plošného plnění.

Hormuzský průliv

Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi

V souvislosti se zprávami o vyslání tisíců amerických pozemních jednotek na Blízký východ sílí dohady o jejich možném nasazení. Spekuluje se především o ovládnutí íránského ostrova Chark v severní části Perského zálivu, který představuje zásadní energetický uzel. Tento terminál zajišťuje odbavení přibližně 90 % íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl pro ochromení ekonomiky Teheránu.

Počasí

Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení

Slunečný bude místy začátek posledního březnového víkendu, ale počasí se v jeho průběhu pokazí. Podle předpovědi může ve vyšších polohách připadnout další sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Důchody, ilustrační fotografie.

Důchodů se mají dotknout změny. Jsou plánované ve dvou fázích

Důchodů se týkaly změny za předchozí vlády a nevyhnou se jim ani pod vedením Andreje Babiš (ANO). Ministerstvo práce a sociálních věcí si plánované úpravy, které vycházejí z programového prohlášení, rozdělilo do dvou fází. První novinky by měly platit od příštího roku.

Portland, ilustrační foto

V USA se rozjíždí tichá mocenská válka. Demokraté se snaží vyplnit vakuum po Bidenovi

V americkém Washingtonu se pod povrchem aktuálních krizí začínají rýsovat kontury nové politické éry. Zatímco pozornost světa upírá zraky k Blízkému východu, kam jsou vysílány výsadkové jednotky, uvnitř Demokratické strany probíhá hluboké ideologické a generační přeskupování. Tato vnitřní dynamika naznačuje, že základy budoucí americké politiky se začínají nenápadně, ale zásadně měnit.

Bundeswehr, ilustrační fotografie

Německo chce proměnit armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy, než Rusko zaútočí na NATO. Má na to tři roky

Generál Carsten Breuer, nejvýše postavený voják německého Bundeswehru, čelí úkolu, který by byl ještě před několika lety nemyslitelný: proměnit německou armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy. Podle Breuera je situace naléhavá, neboť Rusko masivně investuje do zbrojení a náboru. Varuje, že do roku 2029 bude Moskva schopna zahájit rozsáhlý útok proti území NATO, a Německo proto musí být připraveno na scénář velké války.

Kirill Dmitrijev

Evropa bude prosit Moskvu o energetické suroviny, my si vybereme, komu pomůžeme, tvrdí Putinova pravá ruka

Přední spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina a šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev přišel s varováním, že Evropa a Velká Británie budou brzy nuceny „prosit“ Moskvu o dodávky energetických surovin. Podle jeho slov globální trhy čelí drastickému nedostatku zásob, který je umocněn probíhající válkou v Íránu. Rusko si pak bude moci samo vybrat, zda a komu případné žádosti o pomoc vyhoví.

Evropská unie, ilustrační fotografie.

Maďarsko důležitější než Francie? EU se ocitá v kritickém bodě, může skončit jako rukojmí krajní pravice

Jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropské unie v astronomické výši 1,8 bilionu eur se ocitla v kritickém bodě. Podle diplomatů v Bruselu bude pro budoucí směřování sedmadvacítky a schválení finančního rámce do roku 2026 klíčový výsledek dubnových parlamentních voleb v Maďarsku. Ty jsou momentálně považovány za důležitější milník než nadcházející prezidentská volba ve Francii.

Andrej Babiš

Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže

Premiér Andrej Babiš se rozhodl pro radikální krok v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Jeho cílem je zavedení přísné kontroly marží u čerpacích stanic, přičemž navrhuje jejich zastropování na hranici tří korun za litr. Podle předsedy vlády je současné chování prodejců, kteří u některých stojanů nastavují marže ve výši až deseti korun, naprosto nehorázné a pro státní správu nepřijatelné.

Volker Türk

Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk vyzval k co nejrychlejšímu uzavření vyšetřování tragického bombardování dívčí školy v Minábu. Podle oficiálních íránských zdrojů si tento útok vyžádal životy 168 lidí, z nichž většinu tvořily děti. Türk během debaty Rady OSN pro lidská práva o ochraně dětí v konfliktech zdůraznil, že povinností těch, kteří útok provedli, je vyšetřit celou událost promptně, nestranně a transparentně.

Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá

Americký prezident Donald Trump se rozhodl o dalších deset dní odložit plánované vojenské údery na íránské energetické objekty. Své původní ultimátum, které mělo vypršet tento pátek, posunul až na 6. dubna 2026. Podle vyjádření Bílého domu je důvodem tohoto kroku probíhající diplomatické vyjednávání s Teheránem, které Trump označil za velmi nadějné a produktivní.

Zdroj: Libor Novák

