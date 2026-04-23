Vojtěch si vytyčil nelehký úkol. Chce, aby Češi omezili pití alkoholu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

23. dubna 2026 19:49

Adam Vojtěch
Adam Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) by během nynějšího angažmá v čele ministerstva zdravotnictví rád dosáhl omezení spotřeby alkoholu v Česku. Podle jeho slov by mohla být regulována reklama či dostupnost nápojů. Podporu by mohl najít i v opozičních lavicích. 

Nadměrná konzumace alkoholu má podle Vojtěcha, který uvedl, že se v Česku týká více než milionu lidí, zásadní dopady na veřejné zdraví i bezpečnost ve společnosti, včetně domácího násilí. Ministerstvo zdravotnictví tak pracuje na návrhu, jenž by měl vést k omezení spotřeby alkoholických nápojů.

"Proto chci připravit konkrétní balík opatření, který bude vycházet i ze zkušeností ze zahraničí, kde prokazatelně funguje omezení reklamy, regulaci dostupnosti (prodejní doba, hustota prodejen) i větší informovanost o zdravotních rizicích. Proto v současnosti diskutujeme například i možnost omezení prodeje alkoholu v obchodech ve večerních hodinách," napsal ministr na sociální síti X.

Iniciativu podporuje i opoziční poslanec a Vojtěchův předchůdce v čele ministerstva Vlastimil Válek (TOP 09). Uvědomuje si sice, že diskuze o snižování konzumace alkoholu může být nepopulární, ale jako zdravotník cítí povinnost ji vést. 

"Výkop ministra Vojtěcha v tomto směru považuji za důležitý a jsem připraven na debatu. Alkohol má navzdory své škodlivosti v Česku velmi silnou pozici, a to i díky desítkám let intenzivní mediální a společenské akceptovanosti. Na tu debatu je proto třeba být vybaveni velmi kvalitními a datově podloženými argumenty," uvedl exministr.

V tuto chvíli není jasné, jaké prvky bude obsahovat případný finální návrh balíku opatření. Neví se také, kdy by ho ministerstvo mohlo předložit. 

Nebezpečná výživa je i v Česku, přiznala firma. Hygienici varovali rodiče

Adam Vojtěch

Zemětřesení ve VZP: Vojtěch bleskově obměňuje správní radu, končí Kalousek i Skopeček

Krátce po svém jmenování přistupuje nová vláda Andreje Babiše k prvnímu zásadnímu personálnímu řezu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) navrhl radikální obměnu vládní části správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Z deseti členů, které do tohoto třicetičlenného orgánu deleguje kabinet, jich má sedm skončit úplně. Nejsledovanějším jménem mezi odvolanými je bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.

Babišova Agrofertu si opět všímají v zahraničí. Znovu může čerpat evropské dotace

Zemědělský koncern Agrofert, který je úzce spjat s premiérem Andrejem Babišem, má podle rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nárok na čerpání evropských dotací. Fond ve středu oznámil, že po právním posouzení shledal společnost jako způsobilého příjemce finanční podpory z unijních zdrojů, čehož si všimla i zahraniční média, jako server Politico.

Ostuda Česka: Kontroverzní Kanye West má vystoupit v Praze, zbytek Evropy mu koncerty zrušil

Kontroverzní americký rapper Kanye West, v současnosti známý jako Ye, se zřejmě letos v létě skutečně představí českému publiku. Podle webu Page Not Found se na jeho vystoupení dohodla soukromá Chuchle Aréna Praha s produkční společností HUGO productions. Přestože oficiální program arény zatím o koncertu mlčí, ředitelka areálu Zuzana Rambová plány potvrdila s tím, že v umělcově vystoupení nevidí žádný problém.

Odvolejte nekompetentního Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzval Babiše Fiala

Bývalý předseda vlády Petr Fiala vyzval současného premiéra Andreje Babiše k okamžitému odvolání ministra kultury Oty Klempíře. Důvodem je kritika připravovaného zákona o médiích veřejné služby, který by měl podle návrhu zrušit stávající systém poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Fiala považuje tento legislativní počin za nebezpečný a ohrožující nezávislost veřejnoprávních médií.

Experti: Írán je jednotnější než před válkou. Trump situaci v zemi vůbec nepochopil

Americký prezident Donald Trump nedávno označil íránský režim za vážně roztříštěný. Toto tvrzení použil jako vysvětlení pro to, proč se Írán nezúčastnil druhého kola mírových rozhovorů v Pákistánu, kam se nedostavila íránská delegace. Bílý dům argumentuje, že právě nejednotnost vedení v Teheránu znemožňuje dosažení dohody o příměří.

Počasí se začne oteplovat, v neděli se ale teploty propadnou

Nadcházející víkend nabídne převážně jasné až polojasné počasí, které v pátek a v sobotu přinese příjemné teploty dosahující až 21 stupňů Celsia. V severních a severovýchodních oblastech se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, přičemž v horských polohách se v závěru víkendu může objevit i sněžení. Neděle přinese citelnější ochlazení s denními maximy v rozmezí 10 až 15 stupňů a přechodnou oblačností.

Evropská unie představila plán na boj s energetickou krizí

Evropská unie hodlá snížit daně z elektřiny a nabídnout spotřebitelům nové pobídky k přechodu od vozidel a kotlů spalujících paliva. Tento plán je reakcí na energetickou krizi vyvolanou válkou v Íránu, která urychlila odklon ke čistému hospodářství. Brusel chce pomocí těchto opatření nejen snížit účty domácnostem, ale také podpořit konec závislosti na dovážených fosilních zdrojích.

Zelenskyj: Ukrajina nemůže čekat, až skončí válka v Íránu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizi CNN varoval před odkládáním jednání o ukončení ruské agrese. Přiznal, že pozornost mezinárodního společenství se nyní výrazně přesunula k válce v Íránu, což považuje za velké riziko pro svou zemi. Domnívá se, že vyjednávání o budoucnosti Ukrajiny nelze podmiňovat tím, až skončí konflikt na Blízkém východě.

Bundeswehr chce být nejsilnější armádou v Evropě. Rusko je největší hrozbou

Německý ministr obrany Boris Pistorius představil první komplexní vojenskou strategii Bundeswehru, která reaguje na zásadní proměnu bezpečnostní situace v Evropě. K těmto změnám přispěl ruský útok na Ukrajinu, napětí ve vztazích s USA a aktuální konflikt na Blízkém východě. Berlín se nyní snaží jasně vytyčit svůj nový vojenský kurz, aby odpovídal aktuálním výzvám.

OBRAZEM: Klempíř se bojí studentů? Tisíce demonstrujících vyrazily do ulic, ministr za nimi nepřišel

Tisíce studentů po celé České republice symbolicky minutu před dvanáctou opustily své učebny, aby vyjádřily svůj nesouhlas s vládním návrhem na zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Tato masová akce, organizovaná iniciativou Média nedáme!, se uskutečnila ve středu a zapojily se do ní desítky vzdělávacích institucí napříč celou zemí, od Aše až po Krnov.

Rusku hrozí nová revoluce. A přijde už na podzim, varoval ve Státní dumě šéf komunistů

Vůdce ruských komunistů Gennadij Zjuganov varoval, že pokud se současná ekonomická situace v zemi urychleně nezmění, Rusku hrozí na podzim nová revoluce. Tento varovný signál vyslal během posledního zasedání Státní dumy.

