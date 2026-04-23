Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) by během nynějšího angažmá v čele ministerstva zdravotnictví rád dosáhl omezení spotřeby alkoholu v Česku. Podle jeho slov by mohla být regulována reklama či dostupnost nápojů. Podporu by mohl najít i v opozičních lavicích.
Nadměrná konzumace alkoholu má podle Vojtěcha, který uvedl, že se v Česku týká více než milionu lidí, zásadní dopady na veřejné zdraví i bezpečnost ve společnosti, včetně domácího násilí. Ministerstvo zdravotnictví tak pracuje na návrhu, jenž by měl vést k omezení spotřeby alkoholických nápojů.
"Proto chci připravit konkrétní balík opatření, který bude vycházet i ze zkušeností ze zahraničí, kde prokazatelně funguje omezení reklamy, regulaci dostupnosti (prodejní doba, hustota prodejen) i větší informovanost o zdravotních rizicích. Proto v současnosti diskutujeme například i možnost omezení prodeje alkoholu v obchodech ve večerních hodinách," napsal ministr na sociální síti X.
Iniciativu podporuje i opoziční poslanec a Vojtěchův předchůdce v čele ministerstva Vlastimil Válek (TOP 09). Uvědomuje si sice, že diskuze o snižování konzumace alkoholu může být nepopulární, ale jako zdravotník cítí povinnost ji vést.
"Výkop ministra Vojtěcha v tomto směru považuji za důležitý a jsem připraven na debatu. Alkohol má navzdory své škodlivosti v Česku velmi silnou pozici, a to i díky desítkám let intenzivní mediální a společenské akceptovanosti. Na tu debatu je proto třeba být vybaveni velmi kvalitními a datově podloženými argumenty," uvedl exministr.
V tuto chvíli není jasné, jaké prvky bude obsahovat případný finální návrh balíku opatření. Neví se také, kdy by ho ministerstvo mohlo předložit.
Při tragickém požáru ve švýcarském baru se zranil Čech, potvrdilo ministerstvo
Zemětřesení ve VZP: Vojtěch bleskově obměňuje správní radu, končí Kalousek i Skopeček
Vojtěch si vytyčil nelehký úkol. Chce, aby Češi omezili pití alkoholu
před 1 hodinou
Babiš opět píše do Bruselu. Premiér prozradil, co se Česku nelíbí
před 2 hodinami
Senior tvrdil, že umístil bombu na ministerstvu. Po vyjednávání se vzdal
před 2 hodinami
Předpověď počasí předpokládá změnu, kterou pocítíme. Nastane o víkendu
před 5 hodinami
Babišova Agrofertu si opět všímají v zahraničí. Znovu může čerpat evropské dotace
před 6 hodinami
Z Bílého domu vylezl další bizár. Trump nabízí slevy, které jsou matematicky nemožné
před 7 hodinami
Ostuda Česka: Kontroverzní Kanye West má vystoupit v Praze, zbytek Evropy mu koncerty zrušil
před 7 hodinami
Odvolejte nekompetentního Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzval Babiše Fiala
před 8 hodinami
Moderní verze Rakouska-Uherska? Magyarovy plány s Visegrádskou skupinou se dotýkají i Česka
před 9 hodinami
Lídři EU se sejdou se Zelenským na Kypru. Potvrdí 90miliardovou půjčku Ukrajině
před 10 hodinami
Experti: Írán je jednotnější než před válkou. Trump situaci v zemi vůbec nepochopil
před 11 hodinami
Víte, kolik je na světě miliardářů a milionářů? Možná výrazně víc, než si myslíte
před 11 hodinami
Otevření Hormuzského průlivu je podle Íránu nemožné. Příměří platí na neurčito, prohlásil Trump
před 13 hodinami
Počasí se začne oteplovat, v neděli se ale teploty propadnou
včera
Evropská unie představila plán na boj s energetickou krizí
včera
Zelenskyj: Ukrajina nemůže čekat, až skončí válka v Íránu
včera
Bundeswehr chce být nejsilnější armádou v Evropě. Rusko je největší hrozbou
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Klempíř se bojí studentů? Tisíce demonstrujících vyrazily do ulic, ministr za nimi nepřišel
včera
Lufthansa kvůli cenám paliva ruší 20 000 letů. Počítejte se zdražením, varují další aerolinky
včera
Rusku hrozí nová revoluce. A přijde už na podzim, varoval ve Státní dumě šéf komunistů
Rusku hrozí nová revoluce. A přijde už na podzim, varoval ve Státní dumě šéf komunistů

Vůdce ruských komunistů Gennadij Zjuganov varoval, že pokud se současná ekonomická situace v zemi urychleně nezmění, Rusku hrozí na podzim nová revoluce. Tento varovný signál vyslal během posledního zasedání Státní dumy.
