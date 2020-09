Domácí péči bude potřebovat stále víc lidí, upozorňuje charita

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Diecézní charita Brno odhaduje, že za 30 let by potřebovala v terénních, ambulantních zdravotních a sociálních službách na jihu Moravy obsloužit asi 9000 lidí za rok. Vychází z údajů Českého statistického úřadu, podle nichž bude tou dobou v kraji každý třetí člověk starší 65 let. Charita o tom dnes informovala v tiskové zprávě.