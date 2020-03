Fakultní nemocnice Brno od dneška dělá testy na Covid-19

Hygienici v Jihomoravském kraji odebrali vzorek 45 lidem kvůli podezření na koronavirus. U 40 lidí byl negativní, u pěti se na výsledky čeká, uvedla Renata Ciupek z krajské hygienické stanice. Karanténa skončila u dvou lidí, šest jich v karanténě zůstává.

FN Brno dosud musela odebrané vzorky posílat do Ostravy, což dnešním dnem odpadá. "Zkrátí se čas, nebude muset jezdit auto do Ostravy. Máme na to vlastní vybavení. Vzorky bude diagnostikovat Oddělení klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Brno," uvedl Žára.

Přínos v tom vidí i Ciupek, která je vedoucí protiepidemického oddělení krajské hygienické stanice. "Vzhledem k náporu požadavků na vyšetření to samozřejmě pomůže," poznamenala.

Fakultní nemocnice Brno od pátku vyjíždí ve spolupráci s hygieniky a záchrannou službou k pacientům podezřelým na koronavirus přímo domů, služba je dostupná od 7:00 do 19:00. Cílem je zamezit těmto lidem, aby chodili do nemocnice, kde by mohli nákazou ohrozit pacienty se slabší imunitou nebo před operací.

Zatím všechny výsledky testů pacientů v Jihomoravském kraji byly negativní. Karanténa se týká i studentů, kteří se vrátili do ČR z Íránu, po němž se také nákaza šíří, uvedla Ciupek.

V ČR je zatím 32 potvrzených případů nákazy. Čísla se ale mohou denně měnit i několikrát. Koronavirus se objevil loni koncem roku v Číně, kde nákaza postihla desítky tisíc lidí a je tam několik tisíc úmrtí. Postupem času se koronavirus rozšířil do desítek dalších zemí, v Evropě je nejvíce zasažená Itálie.