Karanténu v lednu porušila třetina kontrolovaných. Hrozí pokuta až tři miliony

Nejčastěji za pochybení lidé dostali pokutu od 1000 do 10.000 korun. Za nepodrobení se karanténě uložené podle zákona o ochraně veřejného zdraví hrozí pokuta až tři miliony korun, uvedlo ministerstvo.

"Pokud vám byla nařízena domácí karanténa kvůli kontaktu s pozitivní osobou, je nutné zůstat doma. Nejedná se o žádný trest, ale důležité opatření v prevenci dalšího šíření nákazy novým koronavirem. Prosím, nevycházejte v době karantény ven a s ohledem na ostatní členy domácnosti se snažte o co největší izolaci i v tomto prostředí," uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Hlavní hygienička Jarmila Rážová připomněla, že by lidé měli hygienikům nahlásit, s kterými lidmi byli v kontaktu. "Jen tak může dojít k jejich vytrasování, které je nezbytným předpokladem k omezení až eliminaci dalšího šíření nákazy," uvedla Rážová. Hygienici se v posledních měsících potýkají s tím, že lidé hlásí v průměru jen asi jeden rizikový kontakt.

Do dnešního dne krajské hygienické stanice nařídily více než 1,24 milionu karantén.

Blatný dnes oznámil, že protiepidemická opatření, která byla kvůli epidemii covidu-19 zavedena, přestala fungovat. Je to podle něj důkaz, že se v ČR šíří britská mutace viru, která je nakažlivější. Současná přísná opatření, která zahrnují zákaz vycházení mimo nutné cesty do práce, na nákup, k lékaři či do přírody, platí už od 27. prosince.