Nových případů covidu je méně než před týdnem, PES zůstává na 57

Vyplývá to z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví ke covidu-19. Údaje za středu dnes ministerstvo zveřejnilo kvůli technickým problémům až krátce před 08:00, obvykle jsou data aktualizována kolem 01:00 v noci.

Skóre PES dnes zůstalo na 57 bodech, ve třetím z pěti stupňů pohotovosti je čtvrtý den. Takzvané reprodukční číslo, které skóre mimo jiná kritéria zahrnuje, ale stouplo na 0,96. Pokud by překročilo jedničku, zvýšilo by to skóre o pět bodů, což by při zachování bodů za další kritéria znamenalo návrat do čtvrtého stupně.

"Dnes v noci došlo k technickému výpadku při aktualizaci dat, a proto nebyly v obvyklém čase aktualizovány pravidelně zveřejňované údaje. K tomuto výpadku došlo kvůli zdravotnímu kolapsu pracovníka, který to má na starosti. Nejednalo se tedy o výpadek techniky," uvedlo ministerstvo na twitteru.

Od března, kdy se nákaza začala v Česku šířit, prokázaly testy koronavirus v 507.549 případech, přes 80 procent pozitivně testovaných se už vyléčilo, většina měla mírný průběh nemoci. Aktuálně se s nemocí potýká přes 82.000 lidí.

V posledních dnech klesají i denní nárůsty počtů hospitalizovaných i úmrtí lidí trpících covidem-19. K úterku bylo hospitalizováno 5413 lidí, z toho 815 ve vážném stavu, což bylo zhruba o 15 procent méně než předchozí úterý. Zemřelých eviduje ministerstvo celkem 7633, na středu připadá zatím 47 obětí, tento počet bude ale ještě revidován. V předchozích dnech bylo zemřelých přes sto za den, přičemž na začátku listopadu se počet zemřelých za den pohyboval kolem dvou stovek.

V Praze přibylo ve středu 369 potvrzených případů koronaviru. Je to zhruba o 80 méně než v úterý a téměř stejně jako minulou středu. Rizikové skóre protiepidemického systému (PES) v metropoli k dnešku kleslo o tři body na 47 bodů. Nadále tak zůstává ve třetím z pěti stupňů, podle kterých se řídí opatření proti nákaze. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v hlavním městě 59.210 nakažených. Více než 50.500 lidí se už z nemoci vyléčilo a 735 lidí s koronavirem zemřelo. Aktuálně je v hlavním městě 7889 nakažených, většina má mírný průběh.

Tento týden zatím s codidem-19 zemřelo v metropoli 34 lidí. V pondělí bylo úmrtí 16, což je nejvyšší počet za více než dva týdny. Na středu zatím připadá pět obětí, tyto údaje ale obvykle při dalších aktualizacích rostou.

V Česku od pondělí platí vládou nařízená opatření podle čtvrtého, druhého nejvyššího stupně rizika. Pro posun do ještě mírnějšího stupně je třeba sedm dní zůstat na úrovni třetího stupně mezi 41 a 60 body, kterého bylo dosaženo v pondělí.

Výpočet skóre PES vychází z hodnoty reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na 100.000 obyvatel v obecné a seniorské populaci. Zatímco poslední dvě kritéria se zlepšují, reprodukční číslo roste. V neděli bylo 0,72, k dnešku statistiky uvádějí 0,96. Za hodnotu pod 0,8 mu nejsou přidělené žádné body, vyšší je za pět bodů a nad 1,0 za deset bodů.