Legislativní zmatek: Ministerstvo zdravotnictví ve stížnosti odporuje návrhu vlády

Pražský městský soud na konci dubna zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb a maloobchod. Podle soudu jsou nezákonná, protože je nepřijala vláda podle krizového zákona. Proti pravomocnému rozsudku pražského městského soudu podalo ministerstvo kasační stížnost, kterou se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Dostál s rozhodnutím soudu souhlasí, v dokumentu, který má ČTK k dispozici, se ke stížnosti vyjadřuje.

Poté, co soud rozhodl o zrušení opatření, musel kabinet pravidla přijmout jako krizová opatření, o kterých nerozhoduje jeden ministr, ale celá vláda. Ministři chtějí nyní pravomoci ministerstva zdravotnictví do konce roku definovat v dočasném předpisu, trvalé řešení by měla přinést novela Ústavního zákona o bezpečnosti ČR, kterou dnes představil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Právě na dočasný zákon o pravomocích ministerstva zdravotnictví Dostál v replice odkazuje. "Vláda uvádí v návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 že ministerstvo zdravotnictví pravomoci potřebné k vydání zásahů typu napadených opatření nemá, a proto žádá Parlament o novelizaci zákona. Pokud Vláda ČR říká Parlamentu pravdu, potom ministerstvo zdravotnictví nemůže Nejvyššímu správnímu soudu tvrdit, že tyto pravomoci má již podle platného zákona," uvedl v dokumentu.

Dostál v dokumentu kritizuje i nedostatečné odůvodnění ochranných opatření nebo jejich chaotičnost a nesrozumitelnost. Opatření, která v žalobě napadal, jsou podle něj také v rozporu s principem proporcionality. Ministerstvo zdravotnictví podle něj mohlo například vycházet ze zahraničních vzorů. "Ke dni vydání prvních verzí napadených opatření, tedy 23. březnu 2020, již byla, resp. měla a mohla být ministerstvu známa opatření zaváděná asijskými státy již od počátku roku (Tchaj-wan, Jižní Korea), jejichž podoba i výsledky byly v té době již popsány v odborné literatuře," upozorňuje právník.

Ministerstvo zdravotnictví se v dubnu u soudu domáhalo toho, aby soud žalobu odmítl, případně aby její projednání přerušil. Podle úřadu nejsou mimořádná opatření tzv. opatřeními obecné povahy, ale akty svého druhu, a jako takové je může přezkoumávat pouze Ústavní soud.