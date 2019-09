Lékárníci trvají na přístupu do lékového záznamu. Obavy ze zneužití jsou prý zbytečné

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dnešní porada předsedů Okresních sdružení lékárníků potvrdila požadavek, aby lékárníci měli stejný přístup do lékového záznamu pacienta jako lékaři. Jen tak podle nich mohou poskytnout pacientům co nejlepší péči. Zamezilo by se tak i plýtvání léky. Zástupci lékárníků to dnes uvedli v tiskové zprávě.